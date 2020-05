Lacalle Pou: "Hay que tener una política de desestímulo de los abortos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou junto a ministros realizó una videoconferencia de prensa con medios del interior por el brote del COVID-19 en el país este lunes de noche. Sin embargo, uno de los periodistas le consultó al presidente su posición frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Victor Hugo Acosta, de radio Felicidad de Paysandú, señaló que cuando Lacalle Pou asumió el 1° de marzo habló de "respetar absolutamente todos los derechos" y que en su discurso inaugural le "tocó" algo de lo que dijo en aquella oportunidad, de "aquellos que no tienen voz, y me estoy refiriendo a los 10.000 niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable, muy grave, que estamos teniendo en un país donde tenemos baja natalidad, problemas con el tema de las adopciones que son muy engorrosas".

Luego, Acosta se refirió al aborto y dijo que "hoy hay anticonceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada la mujer, y hablando de derechos correspondientes, porque el derecho solamente es para una parte, solamente para la mujer, no contempla el del hombre, ni tampoco el del niño que seguramente no tiene voz".

"Hablando de los sin voz entonces, y el Estado por allí, y ya no le hablo como comunicador sino como un cristiano, y usted seguramente un hombre de fe ¿qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo?", preguntó Acosta.

A su turno, Lacalle Pou respondió: "Comprenderás que la pregunta que tiene un tinte muy de esencia y personal la tengo que contestar con mi investidura, que la tengo por cinco años más, y en ese sentido, desde el punto de vista personal yo tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria.



Son ley en nuestro país, yo creo que sin perjuicio de la filosofía de cada uno de los que estemos sentados acá y lo que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos.



Esa es la visión del presidente de la República y la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitado en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente.



Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda provida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo.



Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no desea serlo, y en ese sentido vinculado con lo que tú decías, con la adopción, tenemos que tener un Estado presente para eventualmente que esa madre que está por tener un niño que no lo desea, y esos padres que desean serlo a través de la adopción tenga una cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil.



Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que de temprana edad sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales", aseguró Lacalle Pou.



En 2012 se aprobó la ley nº 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Ese mismo año se realizó una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum para derogar la ley. Luego, en la consulta popular no obligatoria donde se decidió si se hacía el referéndum, solo hubo una adhesión del 8,92% —se necesitaba un 25%.

En agosto de 2019, Lacalle Pou aclaró en un acto en Colonia, durante la carrera electoral, que su gestión tendría una “agenda de provida”. "Voy a hacer lo imposible para que no haya abortos”, había dicho Lacalle Pou.

En tanto, el programa del Partido Nacional no hace referencia directamente a los temas vinculados al aborto. Sí plantea modificaciones al régimen de adopciones, con el objetivo de “agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos”.