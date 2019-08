Lacalle Pou impulsará una “agenda de provida”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Usó la imagen de jaulas con cucos. Aquellas criaturas ficticias y oscuras eran apeladas por los padres para asustar a los niños y evitar que insistan en su picardía: “Mira que si haces eso viene el cuco y te come” Esa es la imagen que eligió el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, para explicar lo que a su entender es la estrategia del Frente Amplio para retener el gobierno.

“Compraron unas jaulas con cucos y los están soltando todos juntos”, repitió el candidato blanco. Por eso en el inicio de su campaña de cara a octubre decidió salir a “combatir” a esos “cucos” que buscan quitarle votos. Los grandes puntos son las políticas sociales, las leyes laborales y la llamada “agenda de derechos” con el aborto como buque insignia



Lacalle aclaró que, de llegar al gobierno, no pretende implementar recortes en ninguno de esos temas. Ayer en la tarde, al cierre de su segundo día de la gira en Colonia, dedicó unos minutos para informar sus políticas respecto al aborto y aclaró que su gestión tendrá una “agenda de provida”.



Un periodista coloniense preguntó a la fórmula sobre el aborto y Lacalle Pou pidió el micrófono. “Es un tema muy sensible”, aclaró y repasó su accionar en la discusión parlamentaria. “Voté tres veces en contra del aborto y cuando pudimos ir a las urnas, fui. Fue muy poca gente. ¿Por eso voy a dejar de estar en contra del aborto? No, pero tampoco modificar los textos legales que una mayoría ha aprobado”, dijo, en una postura que ha repetido a lo largo de los últimos años.



A pesar de la norma vigente, el aspirante a la Presidencia aclaró que, si gana, trabajará para reducir los casos de interrupción del embarazo.



“Sí voy a hacer lo imposible para que no haya abortos”, dijo. Eso, agregó, implica impulsar “una paternidad responsable”, fomentar las políticas de adopción, los anticonceptivos y educación sobre el embarazo adolescente. “Allí hay que trabajar”, dijo y comentó que participará “mucha gente humanista y algunos religiosos”. Después remarcó: “El gobierno tiene que hacer punta porque el gobierno tiene que proteger la vida”.



El líder blanco aseguró que por más que mantendrá sus ideales y pensamientos, gobernará para todos y no para colectivos específicos.



“Sigo pensando lo mismo que pensaba antes, hay un derecho positivo que no era el que quería pero es el que existe. Y sobre eso hay que trabajar. Simplemente con otros instrumentos, tendré una agenda de provida. Y provida es la paternidad responsable, y la paternidad querida desde el momento de la gestación”, comentó Lacalle Pou en su visita a Colonia.

Acto de Luis Lacalle Pou en Colonia. Foto: Fernando Ponzetto

El programa de los blancos no hace referencia directamente a los temas vinculados al aborto. Sí plantea modificaciones al régimen de adopciones, con el objetivo de “agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos”.



Por otro lado, plantea la reactivación de la Tarjeta Joven con beneficios en las farmacias para la compra de pastillas anticonceptivas, preservativos y demás métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

Festejo.

El miércoles, la candidata a vice Beatriz Argimón celebró su cumpleaños en medio de la gira. Lacalle Pou repite en cada momento su comodidad de trabajar con ella. “No hemos cantado a dúo aún”, dijo cuando un periodista dejó planteada una consulta para ambos.



“No todavía. Pero en cualquier momento cantamos”, respondió Argimón. “Les iba a hablar de Los Pimpinela, pero creo que todos acá son más jóvenes”, bromeó Lacalle Pou. La compañera de fórmula aclaró la posición de los blancos ante la agenda de derechos.



“En ningún momento hemos planteado derogar ninguna de esas leyes que tiene esa agenda”, dijo. Para ella, quienes alientan esas ideas buscan desviar la atención o colocar “etiquetas” erróneas para atacar al Partido Nacional.