Lacalle Pou desafió a Astori a debatir con Arbeleche

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou desafió este miércoles al ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori a debatir con Azucena Arbeleche, referente en materia económica de su equipo.



El desafío se dio luego del duro choque de ayer entre Lacalle Pou y Astori, por el programa de gobierno en materia económica del candidato blanco.



Ayer martes Presidencia de la República, a través de su página web, publicó una entrevista con Astori en la cual el ministro dijo que para llevar a la práctica el programa de Lacalle Pou se debe hacer "un feroz recorte del gasto público" y sostuvo que el programa tiene "una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica".



Lacalle Pou le retrucó hoy: "En el día de ayer, fruto de la desesperación y fruto de la frustración, el ministro de Economía, ya sin ningún tipo de pudor utilizando los medios del Estado sale a debatir con el Partido Nacional. Sale a debatir con el Partido Nacional diciendo cosas que no son, porque se supone que a pesar del fracaso que ha tenido en su gestión como ministro, es una persona que sabe que conoce y que debería discutir lealmente".

Lacalle Pou reiteró que está dispuesto a debatir con el candidato oficialista, Daniel Martínez, pero que "mientras que el candidato del gobierno se decide a sentarse en una mesa" junto a él señaló que sería una "buena propuesta que el ministro de Economía, ya que se ha despojado de su función institucional, lamentablemente que se siente frente a nuestra candidato a ministro de Economía Azucena Arbeleche para discutir estos temas lealmente, porque no vale gritar en un lado y después callar en otro".



"Que se sienten públicamente con cámaras y con micrófonos Azucena Arbeleche de un lado, el ministro de Economía del otro y así discutamos seriamente y no tenemos ni que engañar, ni que exagerar, ni salirnos de tono como lo ha hecho lamentablemente el ministro de Economía, que aunque no nos guste es el ministro de Economía de todos". remató.

De gira, aplausos y felíz cumpleaños

El segundo día de la gira del Partido Nacional arrancó por Mercedes y seguirá por Colonia en la tarde.



Antes de arrancar el acto en la casa de los blancos en Soriano, Lacalle Pou pidió permiso para comenzar algo más informal que de costumbre. Pidió un aplauso para Guillermo Besozzi. El dirigente de Alianza Nacional –sector que lidera Jorge Larrañaga– sufrió un quebranto de salud del cual ya está recuperado y pudo asistir al acto de esta mañana.



“Tenemos de nuevo a Guillermo y eso nos pone muy contentos”, dijo el candidato quien bromeó con su correligionario.



El segundo pedido fue cantar el felíz cumpleaños a su compañera de fórmula, Beatriz Argimón.