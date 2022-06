Laura Raffo: “Soy consciente de que mi nombre suena para 2024”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su oficina en la sede del Partido Nacional, donde se cuela el gélido aire otoñal que llega de la Plaza Matriz, Laura Raffo no titubea. “Soy consciente de que mi nombre suena”, contesta la excandidata a intendenta por la coalición, ante la pregunta acerca de cómo se proyecta para las elecciones de 2024. Y aunque dice que no está en sus planes ser presidenciable, reconoce en entrevista con El País que ya es “una líder dentro del partido”.



-Si tuviera que definir la gestión de Carolina Cosse, ¿qué diría?



-Que no coincido con su estilo de gestión, porque creo que no está construyendo un diálogo con la oposición.



-Pero que participen jerarcas de su administración en los ciclos del Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet) que usted preside (ver aparte) es parte del diálogo con la oposición, ¿o no?



-Bueno, eso es colaboración técnica en construcción de agenda. Eso sí, por supuesto. Yo digo a nivel de la Junta Departamental.



-¿No es un poco cliché la crítica de falta de diálogo? Es lo mismo que dice el Frente Amplio a nivel nacional con el gobierno de Luis Lacalle Pou.



-Pero el presidente los recibió siempre. En el caso de la intendencia, eso no pasó. Hubo una única reunión en todo este período entre Cosse y la oposición.



-¿Es una estrategia responder a todas las afirmaciones polémicas que suele hacer la intendenta Cosse, como lo ha hecho ahora, cuando la criticó por asociar la suba del combustible con el precio del boleto?



-En realidad lo que yo quiero construir es una oposición que sea responsable. Y una oposición que construya con ideas, y por eso toda la iniciativa del Cemet; una oposición que contribuya teniendo los pies en el barrio y en el territorio, porque nosotros estamos permanentemente visitando los barrios, y una oposición que también fiscalice. Pero, también, cuando detectamos afirmaciones que no son ciertas, o vemos acciones o actitudes que no cuidan la buena administración de los fondos públicos, obviamente lo vamos a marcar.



-No habla del Partido Nacional, habla de la oposición.



-Bueno, cuando fuimos a las elecciones departamentales, fuimos toda la coalición en su conjunto. Usamos el lema del Partido Independiente y yo hice campaña con todos. Después tuve el honor de que el Partido Nacional me eligiera como presidenta del partido en Montevideo. Pero el diálogo sigue siendo fluido con todos.



-¿Se considera la conductora de la oposición en Montevideo?



-No. Me considero articuladora. Conductora no, porque cada partido tiene sus liderazgos y sus autoridades.



-Pero habla en términos de una oposición que usted quiere construir de determinada forma...



-Yo considero que articulo y que fomento que haya una unión. Y quiero mantener el fuego prendido de la coalición en Montevideo.



-¿Siente que construyó un liderazgo en la coalición?



-Lo que siento que construí es un respeto intelectual y un buen diálogo con todos. Me parece que lidero la iniciativa de seguirnos juntando, por supuesto. Pero creo que sería demasiado decir que lidero la coalición en Montevideo, porque cada partido tiene sus autoridades y liderazgos, y es compatible que los tengan. Yo no pretendo con mi liderazgo ocupar un lugar en cada uno de los cinco partidos de la coalición. Lo que pretendo es unirnos para construir esa visión conjunta que tenemos de Montevideo y de la zona metropolitana.



-Asumió además un liderazgo específico en las negociaciones con el Frente Amplio por el préstamo BID, y lo hizo a pedido de la propia bancada nacionalista...



-Sí, ellos me dijeron que sería bueno que los representara en su conjunto, porque así íbamos a lograr una mayor unidad en el mensaje. Querían que tomara la vocería en este tema para que el mensaje fuera comprendido de manera inequívoca. Mirando en retrospectiva, creo que cada una de las decisiones que fuimos tomando durante la negociación de ese préstamo fueron correctas en cuanto a proteger y velar por los intereses de los montevideanos. No podés pretender que tenga igualdad de oportunidades un chiquilín que en su casa no tiene una conexión para el baño y que juega entre agua que está podrida, que un chiquilín que sí la tiene. Es algo absolutamente básico.



-El Frente Amplio dijo igualmente que al haber rechazado el préstamo la oposición priorizó un fin político al bienestar de la gente, que por ahora no será beneficiada por ninguna obra.



-Eso no es para nada cierto. Lo que sí sé es lo que estaba en el papel. En el proyecto que se presentó a la Junta Departamental, la intendencia iba a llevar saneamiento solamente a 2.000 personas y había 80.000 que lo esperaban para este quinquenio. Entonces lo que está en blanco y negro no se puede contradecir. Y estamos a la expectativa de que eso suceda, porque se ha dicho por parte de la intendencia que se buscaría renovar el préstamo para llegar efectivamente a todos esos barrios.

-¿El presidente le dio algún mensaje político o devolución de lo que ha sido su rol en esas negociaciones?



-Yo tengo fluidez en la relación con el presidente, porque recordemos que él fue quien me convenció de que me lanzara a la política. En realidad, nuestras charlas comenzaron hace como 10 años. En su momento no me animé a dar el salto porque estaba construyendo una carrera a nivel privado y mis hijos eran más chicos. Pero cuando me hizo la propuesta de ser candidata a la intendencia fue imposible decir que no. A partir de ahí empezamos a construir una relación cercana de ida y vuelta, en la cual yo le cuento mi visión, mi mirada, él me retroalimenta y me da consejos, pero el presidente en eso es de dar muchísima libertad. Por supuesto que me reuní varias veces con él en medio de estas negociaciones para llevarle mi punto de vista y para preguntarle su visión, pero él elige no meterse.



-¿Cómo analiza la marcha de la coalición de gobierno?



-Creo que se está consolidando como un abanico que incluye una misma visión de país, con matices. Lo cual es sano y está bueno que ocurra. Porque Uruguay está avanzando hacia tener dos bloques. Uno representado por la coalición republicana y otro por el Frente Amplio. Del mismo modo que dentro del Frente hay visiones muy distintas del país, dentro de la coalición hay visiones diferentes: hay visiones más de centroizquierda y más de derecha.



-¿Quiénes tienen a su criterio una visión más de derecha en la coalición?



-Los partidos están ubicados claramente. Tenés más cercano a la centro izquierda al Partido Independiente, y más cercano a la derecha a Cabildo Abierto.



-Sí, pero en el oficialismo no todos aceptan la dicotomía de izquierda y derecha.



-Los conceptos de izquierda y derecha están evolucionando, pero creo que las personas, cuando les preguntás por su ideología, se siguen manejando con los conceptos de izquierda y derecha. Estoy de acuerdo con que las líneas son difusas. Porque no es patrimonio de la izquierda, como a veces se cree, el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Si así fuera, este gobierno sería muy de izquierda, porque ha desplegado unos planes de apoyo social a las personas en situación de vulnerabilidad más fuertes que nunca.



-¿Cree que la izquierda tiene ganadas varias batallas culturales en ese sentido?



-Eso es algo histórico. Después de que se construyera en base a los movimientos obreros y los trabajadores avanzaron en sus derechos, la izquierda a nivel mundial buscó otros grupos en la sociedad para afianzarse desde ese lugar. E intentó hacerlo a través de los movimientos feministas, entre otros.



-Más cerca de los cambios, quizá...



-Pero no es patrimonio único de ellos. Es verdad, han impulsado cambios, sí. Pero yo por ejemplo me considero una mujer que pelea por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres desde siempre y nunca integré un partido de izquierda.



-¿Cómo se define políticamente?



-Me defino como humanista, quizás por la formación que tuve, porque yo fui al Liceo Francés, y los franceses son muy de poner al ser humano en el centro. Yo creo que todas las políticas que se creen tienen que tener como centro a las personas y de ahí crear.



-¿Dentro del partido se siente herrerista o no necesariamente?



-No pertenezco a ningún sector. Pero de la misma manera en que se van borrando los límites entre izquierda y derecha, creo que dentro del Partido Nacional también se van borrando los límites entre lo que es el herrerismo y el wilsonismo.



-Si le digo 2024, ¿en qué piensa?



-Pienso en un gran desafío, que es cómo continuar haciendo los cambios que empezó a hacer este gobierno de coalición. Creo que es muy importante que esa impronta de cambio que está llevando adelante Lacalle continúe por varios períodos más, porque en un gobierno no se logran todas las transformaciones.



-¿Y qué va a estar haciendo Laura Raffo en 2024?



-Yo tengo planes concretos que implican atender la realidad de la zona de Montevideo y la zona metropolitana, pero la política es muy dinámica. A mí me gustan los desafíos. Hoy me siento muy feliz de haber podido construir un equipo en el que trabajo con todos los sectores y todas las listas del partido, articulando con la gente que necesita soluciones. Así que me siento muy desafiada e, insisto, soy una mujer a la que le encantan los desafíos.



-Usted sostiene que es tiempo de los liderazgos femeninos.



-Por supuesto.



-¿Y esto no pone su nombre sobre la mesa?



-Pero el liderazgo femenino hay que implementarlo a todo nivel. No solamente en candidaturas. Es toda una manera de ver la realidad.



-Igual será consciente de que su nombre suena en todos los análisis políticos como una de las posibles candidatas del Partido Nacional en 2024.



-Soy consciente de que mi nombre suena y eso quiere decir que he generado una reputación de trabajo, de trabajar bien, y que me he convertido en una líder dentro del partido. Y me parece bárbaro, está bien, no voy a renegar nunca de eso. Me encanta.