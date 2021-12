Laura Raffo acusa a Carolina Cosse de “falta de diálogo” por el préstamo de US$ 70 millones a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con escaso margen político ante la falta de votos en la Junta Departamental para aprobar tal como pretendía el préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) empezaron a repensar la estrategia de negociación. En tanto, la referente del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo, acusó a la jerarca capitalina, Carolina Cosse, de no conversar con la oposición.

“La falta de apertura al diálogo por parte de la intendenta Cosse fue lo que hizo que no se pudiera modificar el proyecto para mayor solución de los problemas de los vecinos, y que no se priorizara el saneamiento que en la periferia de Montevideo es absolutamente necesario”, dijo Raffo a El País. Según remarcó, los nacionalistas pidieron distintas reuniones a la jefa comunal y el encuentro se concretó el lunes 12 de diciembre.



“Si ellos desde un comienzo querían que este préstamo se aprobara con celeridad lo coherente hubiese sido abrir un diálogo constructivo con la oposición, en lugar de no habilitar reuniones y recibirla tres días antes de enviar el proyecto a la Junta”, agregó.



El Partido Nacional rechaza votar el financiamiento tal como fue enviado a la Junta Departamental. Sus ediles cuestionan que el préstamo enmarcado en el Programa de Saneamiento Urbano destine la mayor parte del dinero al plan de limpieza (US$ 47,6 millones) y otorgue US$ 22,6 millones a saneamiento. Además, advierten que se financian mediante un préstamo a largo plazo “gastos corrientes”, en alusión a la compra de camiones y contenedoras.



Los nacionalistas ya presentaron una contrapropuesta para redirigir US$ 12 millones a obras de saneamiento para los barrios Sarandí, Boiso Lanza y Bella Italia.

El edil Javier Barrios Bove cuestionó ayer que el préstamo recién comenzará a pagarse a los 84 meses, por lo que no comprenderá la gestión de Cosse. Según sostuvo, esa información le fue entregada en la Junta Departamental por el departamento de Desarrollo Ambiental, que ayer compareció ante la Comisión de Legislación y Apelaciones del legislativo departamental.



El director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, evitó adelantar si el gobierno departamental buscará una negociación. Lo cierto es que si no están los votos, la administración deberá ceder en parte de su propuesta o naufragarán los proyectos que se habían pensado, al menos con la financiación proveniente del BID.



“El futuro lo dirá”, dijo Moncecchi al ser consultado sobre si la comuna estaba dispuesta realizar modificaciones. “Nos parece muy raro que no aparezcan los votos para un proyecto que busca cambiar el tema más importante de los montevideanos que es la limpieza. Estamos presentándolo y buscando esos votos”, afirmó.

Tanto blancos como colorados esperan la apertura de una negociación en los próximos días. En el análisis realizado por los partidos de la coalición también se considera necesario abordar el tema con una estrategia conjunta.



La IMM asume que una negociación le llevaría al menos seis meses, porque implica medir la viabilidad de las obras y su impacto, sobre todo de las de saneamiento.



A la negativa de los blancos, este lunes también se le sumó un exhorto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado a la IMM de que “abra una negociación con los partidos de la oposición para estudiar propuestas de revisión del plan en trámite”.



En la reunión del lunes, el edil Tulio Tartaglia argumentó a favor de votar el préstamo, pero la declaración del CEN que reclamó una renegociación fue aprobada por mayoría. Tanto el secretario general del Ejecutivo Colorado en Montevideo, Felipe Schipani, como el diputado Conrado Rodríguez argumentaron a favor de promover cambios al proyecto.



Los colorados también cuestionaron en su declaración que la IMM presente un “proyecto cerrado”.