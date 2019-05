Larrañaga compara a Lacalle Pou con Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

que está en el “ADN blanco”, que es el gran combustible nacionalista, hasta incluso admitir que es un sello de identidad del Partido Nacional. Es que los cruces, discusiones, entredichos y acusaciones entre dirigentes blancos son moneda corriente en la vida del partido. El problema aparece cuando esas discusiones dejan “heridas” que luego les cuesta cerrar y los distrae de la contienda contra sus adversarios políticos.

Así lo ha admitido la propia dirigencia blanca en pasadas elecciones. Para esta campaña electoral los blancos sienten una especie de “euforia interna” que buscan controlar porque sienten chances reales de llegar al gobierno nacional después de 25 años.



Hasta estos días su contienda interna ha transitado sin discusiones ni enfrentamientos entre los precandidatos blancos. Pero eso cambió en las últimas horas.



En menos de 48 horas la interna blanca se convirtió en un “todos contra todos”. Quien evita el escenario confrontativo es Luis Lacalle. Todas las encuestas de opinión pública lo colocan como el favorito y públicamente ya declaró que no responderá a las críticas que le vengan desde el Partido Nacional. Para él es clave cuidar la unidad con la mira puesta en la elección nacional.

Larrañaga logró el éxito con su campaña por seguridad y alcanzó las firmas necesarias para convocar a un plebiscito. La propuesta tiene cuatro puntos, uno de ellos plantea la formación de una guardia nacional militar de 2.000 efectivos para patrullar zonas urbanas.



Lacalle estuvo en contra de la iniciativa. Pero cuando la Corte Electoral habilitó la consulta popular felicitó a su correligionario. “Mi reconocimiento a Jorge Larrañaga y todo su equipo por el esfuerzo en la campaña que emprendieron. Sintonizaron con el sentir de mucha gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero en una entrevista concedida a Radio Uruguay en Rocha, amplió su comentario aclaró que no votará la iniciativa y dijo que la ciudadanía había sintonizado con la propuesta de su compañero de partido a tal punto que firmaron sin leer al detalle lo que plantea la reforma.



Eso molestó a Larrañaga y decidió salir a responderle. “Lamento que Lacalle utilice los mismos argumentos que el Frente Amplio", dijo el sábado a La Diaria.



Ayer en la tarde-noche el precandidato explicó a El País que sintió que Lacalle lo obligó a salir a confrontar. “Yo con toda franqueza no hubiera querido hacer estas declaraciones”, dijo, indicando que su posicionamiento fue para defender a los ciudadanos que firmaron por la reforma conscientes y de manera informada.



“El posicionamiento de Lacalle es el mismo que hizo Carolina Cosse, del Frente Amplio, para criticar nuestra reforma”, sostuvo, y agregó que la salida de su rival en la interna blanca fue “inoportuna”. “Yo la dejo acá”, remarcó.



Es que los blancos saben que tienen que cuidar la unidad. “Nadie puede decir que un intercambio de opiniones sea casi una cuestión bélica. No lo es”, enfatizó.

La misma línea fue la que eligió Lacalle. Consultado por El País ayer de tarde dijo que su posicionamiento político está “bien lejos del Frente Amplio”, pero también está “cerca de Jorge”, en referencia a su contrincante en la interna.



“Lejos de ser una crítica fue hacer un reconocimiento a Jorge. Él logró que un montón de gente sintonizara con la campaña (de recolección de firmas)”, declaró Lacalle.



Ambos precandidatos parecen tener claro que sea quien sea el ganador blanco, necesitan cuidar la unidad si pretenden seriamente ganarle la elección al Frente Amplio. Por eso luego del cruce de declaraciones públicas ambos comandos buscaron bajar la tensión en conversaciones con WhatsApp informales. Así lo señalaron a El País fuentes políticas de ambos sectores.