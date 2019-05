Larrañaga obtuvo las firmas y llamó a apoyar la reforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial nacionalista Jorge Larrañaga se congratuló que su sector político, prácticamente sin apoyo de otros, haya alcanzado la cantidad mínima de firmas para convocar el domingo 27 de octubre a un plebiscito para reformar la Constitución a fin de implementar instrumentos que a su juicio mejorarán las condiciones de combatir la inseguridad.

El otro gran sector del partido, el movimiento Todos, encabezado por el precandidato Luis Lacalle Pou, no apoyó la recolección de firmas. Aun así, ayer, Lacalle Pou felicitó a Larrañaga a través de su cuenta de Twitter.

Mi reconocimiento a @jorgewlarranaga y todo su equipo por el esfuerzo en la campaña que emprendieron. Sintonizaron con el sentir de mucha gente. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 8 de mayo de 2019

“La reforma es la forma de cambiar en materia de seguridad. Quienes estén en contra de la reforma no van a tener instrumentos potentes para cambiar. Esta reforma sí habilita esos instrumentos”, dijo el senador en referencia a quienes no apoyan la iniciativa, incluso dentro de su partido, dijeron allegados al legislador.

“Esta es una victoria de quienes, entre cruzarnos los brazos, y resolver hacer algo, resolvimos hacer algo poniendo todo el esfuerzo, el alma y el corazón”, insistió.

Larrañaga explicó que la referencia es para “dentro o fuera del Partido Nacional, a quien le quepa el comentario. Es para tener instrumentos de claro mandato para el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los tres poderes tienen tareas encomendadas por esta reforma constitucional”.

“Esta gesta parecía difícil. La pelea no parecía sencilla. Esto fue un reclamo de la gente. Y seguiremos haciendo un gran esfuerzo, que debe ser sostenido, persistente, no espasmódico”, afirmó. “Estuve decenas de noches sin dormir, decenas de noches. Mi gente sabe que esta reforma me costó muchas noches sin dormir. Pero sentimos mucho orgullo y alegría”, admitió el senador.

Larrañaga anunció además que solicitará formalmente al gobierno que le conceda el uso de la cadena nacional de radio y televisión para difundir el contenido de las reformas propuestas.

La campaña de recolección de firmas se lanzó el 23 de mayo de 2018 y ayer, casi un año más tarde, la Corte Electoral anunció que se llegó al mínimo de firmas válidas requeridas para someter a votación la reforma el día de la elección nacional. De todas maneras se presentaron 407.001 firmas.

La Corte Electoral deberá ahora comunicar a la Asamblea General que se alcanzaron las firmas.

Una de las propuestas es la creación de una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad pública del país. Otra tiene que ver con permitir el allanamiento nocturno de los domicilios con autorización del juez. Una tercera es el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves. Y la posibilidad de aplicar prisión permanente revisable a determinado tiempo.

Una encuesta de Opción Consultores divulgada el miércoles en el programa Todas las Voces de Canal 4 arrojó que el 69% de los consultados está a favor de la reforma y un 22% en contra.

Ensobrado

La reforma constitucional “tiene un enorme respaldo popular y estamos convencidos de tener derecho a pedir la cadena a Presidencia para trasladar a la gente cuál es nuestra posición. Es un requerimiento loable para la aportación democrática”, indicó el senador.

Además sostuvo que quienes estén en desacuerdo con la reforma podrían seguir el mismo camino para informarle a la ciudadanía que no desee apoyar la reforma.

Larrañaga indicó que por el momento no espera un pronunciamiento oficial del Partido Nacional en cuanto a la obligación de todos los sectores de ensobrar la papeleta de la reforma el día de la elección.

“En las mesas de votación, junto a la hoja de votación donde figuren el candidato a la Presidencia y la hoja que contenga el Poder Legislativo van a estar las papeletas por el Sí a la reforma. Y esto es independiente de qué partido o candidato. Por ley la Corte Electoral debe poner las papeletas en todos los circuitos del país, así que el ciudadano que quiera apoyar la reforma si no lleva la papeleta podrá tomarla en la propia mesa”, expresó.

Según reconoció, está “convencido de que muchos van a terminar ensobrando” la papeleta de la reforma constitucional, “dentro de mi partido y de otros también”.

“Juntar firmas no es changa”, aseguró el precandidato presidencial blanco.