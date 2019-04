Larrañaga se adhirió a propuesta de Eduy21 y planteó cambios en materia educativa 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato y senador blanco Jorge Larrañaga planteó a través de su cuenta de Facebook una serie de propuestas y críticas con respecto a lo realizado por el Frente Amplio a nivel de educación en Uruguay.



"¿Acaso no es un crimen que el 50% de los escolares de 3er año tengan un nivel muy bajo y bajo en comprensión lectora? O tener de las peores tasas de egreso de Secundaria de América Latina. ¿No es un crimen no estar preparando a nuestros muchachos a los desafíos del mundo 4.0? ¿No es un crimen para un padre no tener la certeza de si su hijo aprende en la escuela pública?", cuestionó.

Larrañaga aseguró que cada minuto, cada hora y cada día que no se afronta un cambio radical en materia educativa se coloca "al país en estado de riesgo irreversible".



El precandidato recomendó “darle prioridad a la atención a la primera infancia porque allí se empieza a jugar el partido" y propuso "fortalecer a los centros educativos para que con autonomía puedan formular —en un marco nacional—, un proyecto pedagógico rico y adaptado a su contexto, como lo propone el plan Promejora que tan buenos resultados dio cuando se lo implementó", indicó.

Además sostuvo que hay que asegurar que haya clases: "No es posible que los padres no sepan si mandar a sus hijos a la escuela porque hay un paro. Los días de clase son un derecho fundamental del alumno —y de la sociedad que se asegura la formación de sus hijos— y como tal serán protegidos", expresó.



Por otra parte el líder de Alianza Nacional indicó que se adhiere a la propuesta de Eduy21 de que se celebre un acuerdo entre los partidos que se postulan en la próxima elección.