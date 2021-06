Lacalle recibió reclamos de asentamientos San Miguel y Nuevo Comienzo y respondió: "Yo te voy a llamar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou recibió reclamos de vecinos de los asentamientos San Miguel y Nuevo Comienzo, que se manifestaron este martes en la Plaza Independencia (Montevideo), frente a Torre Ejecutiva. El mandatario, después de escucharlos, les aseguró que los iba a llamar.

"Les voy a dar una respuesta. Vemos qué podemos hacer. No les aseguro que sea afirmativa. Quería hablar con ustedes porque se tomaron el trabajo de venir hasta acá", les dijo.



Una de las personas que conversó con el presidente, que se presentó como Fabiana, le contó que están "sufriendo muchos atropellos de parte de la Policía". Ante el reclamo, Lacalle Pou aseguró que la iba a llamar, a lo que la mujer contestó: "Me llama siempre Álvaro Delgado (secretario de Presidencia) y me dice 'vamos a ver qué hacemos'".

Por su parte, José Ledesma, representante del asentamiento San Miguel, calificó de "desastroso" un procedimiento policial que se llevó a cabo en junio. Relató que los agentes ingresaron a diferentes domicilios, incluidas viviendas con personas con COVID-19. "Posiblemente hicieron un desparramo del virus", expresó.



Además, dijo que desean una solución y respuesta del presidente y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para su situación. Ledesma afirmó que, si tienen que pagar por la tierra, lo harán. "El barrio está armado, está construido".



Los asentamientos San Miguel y Nuevo Comienzo están ubicados cerca de Santa Catalina y ambos han sido objeto de acciones judiciales. Primero fue en el Nuevo Comienzo, con una condena al Ministerio de Vivienda que recusó al juez de la causa, y en los últimos días, 11 personas que vivían en el San Miguel fueron imputadas por usurpación y robo de energía eléctrica.