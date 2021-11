Lacalle Pou sobre la variante ómicron: “No tenemos ninguna medida, salvo estar alerta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este lunes sobre ómicron, la nueva variante del coronavirus que fue clasificada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dijo que “hoy no tenemos ninguna medida, salvo estar alerta, o como se dice comúnmente, abrir los ganchos”.

Además, contó que mantienen con el ex Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) un grupo de Whatsapp en el que “están mandando artículos todo el tiempo”. “Estamos viendo qué grado de virulencia tiene esta cepa, estamos viendo si las vacunas con las cuales inmunizamos a la población estarían sirviendo para esta cepa. Todo dice que sí”, afirmó en rueda de prensa.



Por otra parte, el mandatario hizo un llamado a la población que todavía no se dio la tercera dosis de la vacuna anticovid. “Todavía hay gente que tiene la posibilidad de dársela, vamos a hacer un esfuerzo entre todos”, dijo. Y resaltó que Uruguay tiene ventaja en comparación con muchos países del mundo en cuanto a la vacunación, incluso con países del primer del primer mundo.



Consultado sobre por qué hay personas que no quieren darse la tercera dosis, dijo que “falta de información nadie puede alegar” y señaló que, simplemente, “hay gente que no quiere vacunarse”. Además, reconoció que puede courrir que “cuando la cosa está tranquila, cuando aparentemente no hay riesgo, la gente se descansa un poco”.

“Uruguay hoy logró un status sanitario importante, que permite actividades sociales, culturales, económicas, lo vivimos este fin de semana y para sostener esto hay que hacer un esfuercito más”, agregó el presidente.



Lacalle Pou señaló también que el gobierno ya está “en negociaciones” para “tener dosis suficientes” para el refuerzo de la vacuna que se dará el año que viene y recordó que ya están contempladas las dosis para turistas, como se anunció la semana pasada.



Respecto a la vacuna para niños de entre 5 y 11 años, recalcó que “no es obligatoria”. “Ha habido libertad en adultos y va a haber libertad para vacunar a nuestros hijos”, sostuvo.