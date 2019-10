Lacalle Pou hace notar los fracasos del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hechos, no palabras”. La frase la impuso Daniel Martínez en el debate presidencial y se volvió un latiguillo obligado en la campaña oficialista. Ayer el candidato blanco, Luis Lacalle Pou, tomó el guante y le dio un giro a su favor. Pasó a contrastar los dichos de los líderes políticos del Frente Amplio con los datos de la realidad cotidiana.

“Vinieron a Canelones y dijeron que iban a bajar un 30% los hurtos y las rapiñas, no solo no bajó ningún delito sino que aumentaron. También dijeron que no iban a aumentar los impuestos y tarifas, tampoco cumplieron con su palabra”, aseveró ayer Lacalle Pou desde el acto de cierre de campaña en la capital canaria.

Mientras el líder nacionalista hacía estos comentarios, desde las redes sociales y en la televisión se pudo ver un spot en el que se presentaban algunos de los proyectos fracasados durante los gobiernos del Frente Amplio. Con imágenes aéreas y en blanco y negro, se mostró el estado en que se encuentran los sitios en los que se pensó instalar plantas industriales, yacimientos, diques y canteras. También se exhibe espacios fabriles que están cerrados.

Allí aparecen Envidrio, puerto de aguas profundas en Rocha, curtiembre El Águila, pozos petroleros que nunca se explotaron, Pluna y Alas Uruguay, las canteras de Aratirí, la planta de perfumes y bebidas CABA de Ancap, el Tren de los Pueblos Libres, la microdestilería de boniatos de ALIUR, un horno de portland Ancap en desuso, la planta cerrada de Fanapel y la planta regasificadora.

Cada caso viene con su nombre escrito sobre fondo rojo, azul y blanco y el costo asociado al fracaso.

Localía

Lacalle Pou hizo sus primeras en política en el departamento de Canelones. Conoce al dedillo las necesidades de la zona. Ayer comenzó el acto haciendo mención a las familias que están fuera de sus casas por efecto de la inundación. En tal sentido, destacó que la primera vez que habló en la Cámara de Representantes fue para reclamar soluciones a las familias del Barrio La Cantera de Canelones que padecen continuas inundaciones.

Por otro lado, habló de la situación de los pequeños productores de Canelones, la mayor parte de ellos dedicados a la actividad granjera y vitivinícola. Lacalle Pou recordó que durante la crisis colaboró desde el Parlamento con la creación del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. “El gobierno se lo llevó a Rentas General. Se han perdido 6.000 empresas rurales, la mayor parte son pequeñas. Se trata de familias que han alimentado al país”, afirmó.