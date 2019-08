Lacalle Pou: del malestar con las encuestas al duro choque con Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los abrazos de Jorge Larrañaga suelen ser fuertes. También los apretones de mano y palmadas en la espalda. Así le expresó su afecto el líder de Alianza Nacional al candidato blanco, que ayer viajó hasta Artigas para acompañar el inicio de la gira de Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula Beatriz Argimón.

Ayer fue el primer mojón de una larga gira que lo hará recorrer tres veces el país de cara a las elecciones de octubre. Artigas, Salto y Paysandú fueron los primeros departamentos y a lo largo de la ruta los estados de ánimo fueron cambiando en la fórmula blanca. Lo que no pretende cambiar el candidato es su estrategia, de la cual está convencido lo va a llevar al sillón presidencial.



“Venimos con mucha alegría”, dijo el candidato del Partido Nacional en el primer acto público, mostrando la unidad del partido. La alegría era visible, sí. Pero también era visible el malestar que las últimas encuestas le habían generado. Cifra publicó en la noche del lunes una caída de 10 puntos y Radar un virtual empate en la tarde del martes.



Lacalle Pou le contó a sus seguidores que se acercaron hasta la sede del Partido Nacional en Artigas, que no pretendía cambiar su estrategia. Él esta confiado y cree en el plan que programó para toda la contienda.



“Sentimos que estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. ¡Estamos encantados! Lo que debemos hacer siempre es difícil”, afirmó. El candidato blanco piensa que son pruebas que se le van colocando a lo largo de la campaña. Habló de tener temple, prudencia y paciencia. “Si ante la más mínima presión u obstáculo, no somos prudentes y perdemos la paciencia... Y miren, serán macanudos pero no están preparados para gobernar”, comentó.



Sabe que esto no será fácil. Y uno de los ejemplos es el escenario ajustado que le muestran las encuestas. “Esta campaña que queda va a ser de exámenes diarios. Y de ir poniéndonos el traje de gobernantes. Eso no es para levantar la nariz, es (el traje) del que se remanga y está dispuesto a trabajar más que los demás”, remarcó el líder blanco.

Luis Lacalle Pou en Salto. Foto: Pablo S. Fernández.

Las malas noticias para los blancos no se quedaron en el estudio de Cifra. En la tarde ya se manejaban algunas estimaciones de lo que publicaría Radar con un escenario más adverso para Lacalle Pou. Pero criticar a las encuestas es tomado en política como un signo de debilidad. Por eso, el candidato blanco tiene claro que esa no es una opción. Incluso confía en su estrategia y en su equipo. Piensa que si trabaja con intensidad en la campaña terminará cumpliendo su objetivo.



En la tarde llegó a Salto y sí deslizó su disconformidad sobre cómo trabajaron las encuestadoras en la campaña interna. “No quiero pelearme con las encuestas porque, si no, ya me hubiese peleado durante toda la campaña interna”, dijo el ganador de esa contienda. El estado de animo volvió a tomar un tono más rojo en el cierre de la primera jornada en Paysandú. Ahí sí se animó a dejar en claro que no confía en algunas consultoras. “A algunas les creo poquito, algunas les creo algo y a otras les creo nada”, comentó en Paysandú.

Luis Lacalle Pou junto a Jorge Larrañaga en Artigas. Foto: Pablo S. Fernández.

Contra Astori.

Pero el humor de la fórmula blanca cambió en la tardecita. Presidencia de la República publicó en su web una entrevista al ministro Danilo Astori, quien le respondió a un pedido de informes donde el candidato blanco criticó la gestión económica del Frente Amplio.



Allí Argimón y Lacalle Pou se olvidaron de las encuestas y cuestionaron al líder del partido de gobierno. “Hoy nuestro ministro de Economía mintió. Acá no hay ningún recorte a las políticas sociales. ¡Miente! Cualquiera que lea el programa de gobierno sabe que miente. Y las cosas hay que decirlas por su nombre”, dijo Argimón, la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional.



Lacalle Pou fue un poco más allá y remarcó que el gobierno utiliza una página oficial del Estado para criticarlo. “Yo entiendo que el ministro de Economía esté muy nervioso, pero debería estar nervioso por la situación de los uruguayos; no por irse del gobierno”, indicó.



El País consultó al candidato por las declaraciones del ministro de Economía.

-¿Cómo toma las críticas que hablan de recorte feroz?



-No me extraña viniendo de Astori, que ha sido incapaz de manejar la economía después de 16 años de crecimiento. Entiendo su profunda frustración e incapacidad. Nuestro país termina con desempleo, déficit, deuda, inflación y lamentablemente con la inversión bajando. Ese es el país que dejan el Frente y Astori.



-En la oposición muchos lo han destacado y aplaudido como garantía de gobierno.



-Yo nunca aplaudí a Astori, nunca, jamás. Creo que es el padre del fracaso. Cuando apenas asumí como senador lo convoqué a sala. Todos los pronósticos que ha dado Astori son equivocados, todas las veces que ha dicho ‘vamos a tomar esta medida para lograr este resultado’ le ha errado.



-Astori insiste que solo es aplicable su programa con recortes.



-No es cierto. Que lean. Entiendo que está nervioso porque va a venir la alternancia en el poder. Pero que lea, que no le falte el respeto a la gente.



-¿Siente que desde el FA buscan comparar con lo que fue la campaña de su padre en 2009?



-Ni idea. Sí sé que están muy preocupados y tienen razón para estarlo. Pero no deberían estar preocupados por dejar el poder, sino por cómo van a dejar el país.