Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi empatan en intención de voto, según Radar

Grupo Radar realizó una encuesta, difundida por VTV, en la que midió la intención de voto de los uruguayos. Los resultados indicaron que por primera vez hay un empate entre Luis Lacalle Pou, candidato blanco, que obtuvo un 21,8% y Ernesto Talvi, candidato colorado, con 20,4%.



De todas maneras es el candidato frenteamplista Daniel Martínez quien se mantiene liderando en intención de voto con un 37,3%. Por otra parte, Guido Manini Ríos es el cuarto y cosechó un 9,4%.



En la lista siguen Gonzalo Abella (Unidad Popular) con 1,5%, César Vega (PERI) con 1,1% y Pablo Mieres (Partido Independiente) con 1,1%. Los que tuvieron menos de 1% fueron: Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) con 0,8%, Edgardo Novick (Partido de la Gente) con 0,6%, Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores) con 0,2% y Daniel Goldman (Partido Digital) también con 0,2%.



En cuanto a los votos en blanco o anulados, suman un 2,3% de los encuestados. Asimismo, un 3,3% no sabe o no quiere contestar la pregunta. Por último, menos del 1% de los encuestados dijo que no va a votar y fueron eliminados del cálculo de los porcentajes de intención de voto.



Con respecto a los datos divulgados en julio, Martínez crece casi dos puntos. Luego Lacalle Pou cae un punto mientras que Talvi aumenta otro. En cuanto a Manini Ríos, el candidato mantiene su intención de voto en el entorno de diez puntos porcentuales.

La intención de voto varía con respecto a la ubicación geográfica. En la capital de Uruguay, Martínez tiene una intención de voto del 40% mientras que en el interior esa cifra se reduce al 34%. En el caso de Talvi, solo presenta una diferencia de un 1% entre Montevideo (21%) y el resto del país (20%). Dicha divergencia es más pronunciada en el candidato blanco que obtuvo 20% en la capital y 24% entre los otros departamentos.



“Si segmentamos a los votantes según tres rangos de edad, entre los más jóvenes lidera Talvi con 32% (y creciendo), delante de Martínez con 29%. Esto sigue siendo de por sí un hecho histórico, ya que cuesta recordar cuándo fue la última vez que el Partido Colorado lideró la intención de voto entre los votantes más jóvenes”, explica el informe de Grupo Radar.



Sin embargo, hay un crecimiento en los votantes mayores de 60 años dentro del Frente Amplio (46%). La cifras muestran que el partido de izquierda tiene un 26% más que el Partido Nacional. Asimismo, el informe explica que la intención de voto de Lacalle Pou “es la más pareja en todos los rangos de edad”: entre los 18 y 29 años y los mayores de 60 un 20% cada uno y entre los 30 y 59 un 24%.



Si se toma el nivel socioeconómico, Grupo Radar destaca dos aspectos: Talvi es “particularmente fuerte en los niveles altos” (26% frente a 16% en grupos medios y bajos) y Manini “duplica su intención de voto en los niveles bajos” (12% frente a un 6% en nivel bajo).