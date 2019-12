Lacalle Pou pidió al gobierno que suba las tarifas en enero y le "pasen la factura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo esta mañana que se le pidió al gobierno que revea la decisión y suba las tarifas enero y le "pase la factura".

"Azucena (Arbeleche) le dijo ayer a (Álvaro) García de por qué no cambian la decisión. Pasen a nosotros la factura, pasen a nosotros la cuenta, pero háganlo y no esperen a marzo. No parece lógico", dijo Lacalle Pou en entrevista con Las Cosas en Su Sitio de Sarandí.



El presidente electo dijo que el anuncio en julio de que no se tocarían las tarifas hasta el fin del período lo tomó "como un compromiso electoral, de los cuales no están acostumbrados a cumplir". "Ya lo hicieron en 2014. Es una irresponsabilidad lo que va a hacer le gobierno. Si hubiera ganado Martínez esto no estaba pasando, como le ajustó (José) Mujica a (Tabaré) Vázquez. Ayer nos sentamos con Azucena para empezar a ver este nuevo escenario. No es un escenario que teníamos sobre la mesa", añadió.



"El gobernó entrega la casa desordenada o alguien lo duda cuando te dan el déficit más grande en 30 años. El gobierno te deja la casa desordenada y además te tira una pedrada en el vidrio. No parece lógico en una economía que viene de esta manera renunciar ya no a un aumento, es ajustar por costos", insistió.



Lacalle se preguntó: "¿Qué otra granada van a dejar sobre la mesa? Porque hay otras que no han decidido. Temas económicos...". Otro de los temas que generó roce es la designación de generales que el gobierno decidió que no consultará al gobierno electo. "Esto me parece un gran error y lo vamos a plantear formalmente", dijo Lacalle Pou.

"Fitch se metió en un terreno que no le corresponde"

Lacalle Pou se refirió al análisis que hizo la calificadora de riesgo Fitch, que dijo que la “composición ideológica diversa” de la coalición podría "obstaculizar reformas ambiciosas”. "Fitch se metió en un terreno que no le corresponde. Utiliza elementos de la realidad que no están ni cerca de ser confirmados. Me parece una apreciación ligera. Qué sabe Fitch? Lo que hace Fitch es desconfiar. Creo que se mete en un terreno que me tiene sin cuidado si le corresponde. Parte de premisas muy arriesgadas y se supone que una calificadora no tiene que partir de premisas arriesgadas".



Luego dijo que "ahora parece que las calificadoras son el totem". En ese sentido planteó que incluso si no puede cumplir con la reducción del gasto en US$ 900 millones —"porque lo que pasa es que el gobierno puso la carreta 100 metros delante de los bueyes"— "si la tendencia es revertir el gasto por encima de lo recaudado" las calificadoras y los organismos multilaterales lo van a ver positivo.



"Cuidar que marchas no se empañen por infiltración"

Lacalle Pou no descarta que el próximo año pueda tener gran conflictividad influenciado por la discusión de la Ley de Urgencia y la Ley de Presupuesto, pero le preocupa que pueda haber "infiltrados" agresivos.



"Dentro de lo que uno puede hablar se vienen momentos en los que van a haber movilizaciones que son históricas y pacificas. Esas marchas siempre fueron pacificas, lo que uno tiene que cuidar es que ese tipo de marchas no se empañen por infiltración. Más vale prevenir que curar".



"Sé que alguna información hay y no de infiltrados internacionales sino vinculado a gente que está acostumbrada a romper", adelantó Lacalle Pou quien descartó que se trate de militantes del Frente Amplio.