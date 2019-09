Lacalle Pou dijo que a 32 días de las elecciones es momento de hablar de coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou aseguró durante un acto en Solís de Mataojo que a 32 días de las elecciones es momento de hablar de un gobierno de coalición.

"Es el momento de hablarlo, es el momento de conversarlo, de que vaya siendo carne entre nosotros, que esa va a ser la coalición", aseguró el candidato blanco.



Lacalle Pou indicó que es algo en lo que ya trabajan de cara a las elecciones presidenciales. "Estamos mirando al futuro porque ahí está la inteligencia que tenemos que tener", aseguró.



"Una coalición es de gente que vota distintos partidos, que tiene quizá matices ideológicos pero que dice: 'para, para, para, el horno no está para bollos, ¿qué hacemos con la seguridad?, esto, ¿qué vamos hacer con la salud?, esto, ¿qué vamos a hacer con los impuestos?'", explicó.



"Yo creo que va a ser simple: similitudes y coincidencias programáticas y buenas relaciones interpersonales que vamos a cuidar estos 32 días", agregó Lacalle Pou.

La afirmación del candidato blanco llegan un día después de que su par colorado, Ernesto Talvi, asegurara que no se siente representado por el líder del sector Todos.



En el marco del debate que tendrá lugar el 1° de octubre, el candidato frenteamplista Daniel Martínez le dijo a Talvi que su "socio" podrá representarlo.



La respuesta del colorado no se hizo esperar y horas después aseguró: "Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo", le contestó Talvi.

Daniel, después del 2do viene el 3ero, lo que pide un debate de 3. ¿Que regla lo impide? Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo. https://t.co/y8MJnMfaEF — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 25, 2019

Las encuestas muestras una mayor intención de voto tanto al Frente Amplio como al Partido Nacional. El Partido Colorado, que había tenido un pico de crecimiento luego de las elecciones internas, ahora se muestra a la baja.