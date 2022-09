Lacalle Pou cuestionó oposición a la reforma de la educación: "No saben qué va a pasar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son días en los que el gobierno tiene más de un frente abierto con todo el espectro de la oposición política y los movimientos sociales. En 24 horas tendrá lugar un paro general del Pit-Cnt por “soluciones económicas”, en las últimas horas llovieron las críticas desde el Frente Amplio por el decreto que introdujo cambios en la política antitabaco, y permanece una resistencia activa de los gremios a la reforma educativa, en la que desde hace días se dan ocupaciones y desocupan varios liceos y otros centros.

A todo esto dio respuesta ayer el presidente Luis Lacalle Pou, luego de 15 días sin hacer declaraciones a la prensa. La última vez había sido el 29 de agosto, antes de que Luis Calabria renunciara al cargo de director general de Sectretaría del Ministerio del Interior (ver aparte) por haber reconocido que había hecho una consulta oftalmológica en el Hospital Policial.



Lacalle habló en el interior, en una gira exprés que incluyó, en el espacio de un día, la visita de Soriano, Salto y Tacuarembó -para asistir a inauguraciones en centros de salud y la apertura de una terminal de ómnibus-, y fue directo en todas las respuestas.



Lo primero que contestó, en la ciudad de Dolores, fue sobre el tan criticado decreto que flexibilizó parte de la normativa sobre la venta de cigarrillos -y que supuso cambiar parcialmente la política antitabaco impulsada por su antecesor, el fallecido expresidente Tabaré Vázquez-. El Frente Amplio (FA) había cuestionado que la modificación, que habilitó la venta de paquetes blandos y la inclusión de distintivos comerciales en los cigarrillos, se había debido a un expreso pedido de la tabacalera Montepaz, que además había aportado a la campaña del primer mandatario $ 552.180. “Me preguntaba alguna gente en off (the record), y algunas ridiculeces que también escuché: ‘Esto es para favorecer a la empresa Montepaz’. ¡No, si me lo pidió una fábrica de chicles!”, ironizó Lacalle, y agregó: “Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz”.



Sin embargo, acto seguido el jefe de Estado descartó todo tipo de presión, pese al lobby de la firma, y luego se refirió al fundamento de la decisión, que es combatir el contrabando. “Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas, y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. No subestimemos a la opinión pública”, pidió, enfático.

Horas después, mientras el FA, en las voces de la intendenta de Montevideo -Carolina Cosse- y senadores como Charles Carrera, Daniel Caggiani y Mario Bergara, fustigaban esa misma declaración -por el “tono empleado” por Lacalle y por entender que cristalizaba una priorización económica por sobre la sanitaria-, el presidente defendió la reforma educación que está llevando adelante el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva.



“¿Cuál es la negativa a la transformación educativa?”, se preguntó el presidente, en Villa Constitución. “Yo estoy esperando (una respuesta a) eso, realmente. Porque yo creo que la transformación educativa es de una sensibilidad social importante, de una justicia importante, y es pensando en todos los niños, adolescentes y jóvenes, y sobre todo de aquellos que menos tienen”, siguió el primer mandatario. Asimismo, dijo que esta reforma surge luego del deterioro del sistema durante los últimos años, por lo que se preguntó: “¿A qué se oponen? ¿A algo que no saben qué va a pasar?”.



En paralelo a esta segunda declaración, los senadores frenteamplistas criticaban en Montevideo, en conferencia de prensa, la reforma que lleva adelante el gobierno en esta materia, luego de recibir a Silva en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.



“No hay transformación posible sin la participación docente, estudiantil, de las familias, de la academia, de los partidos políticos”, cuestionó el senador Sebastián Sabini.