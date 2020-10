Lacalle Pou avala la decisión de Jorge Larrañaga y después llama a Erode Ruiz

Sergio Botana

“No me deja nada feliz esta situación. Es un profesional de la mayor capacidad demostrada a lo largo de su carrera y en la gestión actual”, dijo Botana. Indicó que “todo jerarca de confianza” merece “reunirse con quien quiera”. “Es lo primero de lo que debería gozar cada jerarca, pero no he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Larrañaga para interiorizar- me del tema”, agregó.