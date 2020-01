Lacalle Pou no "apostó" por "Ajuste Fiscal" y dio detalles de su conversación con Pompeo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes de noche, previo al Gran Premio Ramírez en el Hipódromo de Maroñas, que no tenía "un favorito" sino "un amigo" involucrado en dicha tradicional carrera de caballos. Dijo que "no" apostó dinero y que le gustan los caballos.

Consultado sobre si se mezcla con la política el nombre del caballo que resultó posteriormente ganador de esta terna, "Ajuste Fiscal", ironizó: "Iba a decir espero que no gane 'Ajuste Fiscal' pero al dueño no le va a gustar".

Mirando hacia el futuro gobierno, Lacalle Pou adelantó que este martes a las 10:00 horas recibirá a representantes del Pit-Cnt en la sede de Todos, donde tradicionalmente mantiene encuentros. Además, dijo que a las 12:00 horas se reunirá con representantes de Un Solo Uruguay. También reiteró que empezará mañana un ciclo de reuniones con los ministros de su futuro gabinete, que se extenderá hasta el jueves.

El presidente electo contó más detalles del diálogo que mantuvo este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Dijo que el funcionario de la administración de Donald Trump lo llamó a las 15:00 "como estaba acordado".

Consultado sobre si va a intentar alcanzar un TLC con Estados Unidos, tras publicar un comunicado que va en esa dirección, respondió: "No creo que haya que generar falsas expectativas. Mi pregunta (a Pompeo) fue: ¿Hay posibilidades? ¿Lo ponemos arriba de la mesa o no?", y señaló que el funcionario de Estados Unidos "quedó en que me iba a dar una respuesta". "Alentar, embarcarse en tratados que después no llegan a buen puerto me parece que es peor que no alentarlo", señaló.

Señaló, asimismo, las dificultades que enfrentaría Uruguay por dicha firma, ya que se enfrenta a la resolución 32 del año 2000 del Mercosur que "inhibe de alguna manera a los países socios a hacer acuerdos bilaterales con países que no pertenecen al bloque", dijo. En tal sentido señaló que será una discusión que van dar "dentro del Mercosur", la cual "empezó (Jair) Bolsonaro con (Mauricio) Macri". Puntualizó que "si el día de mañana quien emprende un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es el Mercosur, mejor aún".

También se refirió a la situación venezolana, que vive una nuevo capítulo de tensión, tras el impedimento del ingreso de Juan Guaidó al Parlamento venezolano: "Algunos decían que el tiempo jugaba en contra de (Nicolás) Maduro. Mi opinión es que el tiempo le ha jugado a favor a Maduro, por eso no hay que ser tibio", y dijo que se comunicó con Guaidó "vía WhatsApp".

Destacó que si bien el comunicado de Uruguay sobre la situación en Venezuela "es un poco más en el sentido que nosotros esperamos, sigue siendo tibia su actitud, pero va un poco más en el sentido que la comunidad internacional con sentido común ha entendido que Maduro es un dictador".