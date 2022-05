Lacalle pide un mayor esfuerzo para defender la reforma jubilatoria y buscar acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Se acabó el recreo”. Así arrancó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la reunión de ayer con todos los integrantes de la coalición en la Residencia Presidencial de Suárez. Su frase sirvió para romper el hielo y captar la intención de los legisladores, entre los que estaba el senador Guido Manini Ríos, en primera fila, acompañado del expresidente colorado Julio María Sanguinetti.

Lacalle Pou habló poco. El mandatario dejó a Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), encargarse de presentar la propuesta de reforma jubilatoria. Pero sus palabras sirvieron para que los legisladores entendieran que su líder les pedía un mayor esfuerzo para defender los intereses del gobierno, defender un proyecto de reforma que cree clave para el futuro del país y cumplir con el compromiso electoral asumido en la última campaña con la ciudadanía.



Para eso los blancos, colorados, cabildantes e independientes saben que tienen que salir a conversar con la gente y a negociar con el Frente Amplio. Ese fue otro de los pedidos de Lacalle Pou. “Salgan a buscar consenso con todo el sistema político”, les dijo el jefe de Estado. “Este tema estaba en el Compromiso Por el País y yo lo quiero llevar adelante”, remarcó Lacalle Pou y dio la palabra a Saldain.

La piedra

El gobierno presentó a la coalición las líneas generales de su plan. Ahora quiere que se discuta, conocer las opiniones de todos y luego definirá un proyecto inicial para finalmente mandarlo al Parlamento. Uno de los temas que se debe resolver es a cuánto elevar la edad de jubilación.



Esa es “la piedra en el zapato”. Así lo definió Saldain, pero el experto remarcó que se debe explicar bien este punto a la ciudadanía para que se comprenda que es una reforma clave para el futuro del país.



Una opción es que ese incremento de la edad mínima para jubilarse corra para los nacidos desde 1967, aumentando un año por cada año sucesivo, hasta llegar a una edad mínima de retiro de 65 años para los nacidos a partir del año 1971. Con esto, los nacidos en 1967 tendrían como edad mínima jubilatoria los 61 años, los nacidos en 1968 los 62 años, y así hasta llegar a hasta los 65 para los nacidos desde 1971 en adelante.



La otra opción es elevar la edad mínima a partir de los nacidos en 1971, los que se jubilarían a los 61 años. La transición terminaría, en este caso, con las personas nacidas en 1975, que se jubilarían recién a los 65 años.



Saldain dijo que la reforma tiene cuatro atributos: mantener o mejorar la cobertura que se tiene hoy -que es buena, según dijo-, mantener o mejorar los niveles de suficiencia de los beneficios -que también según él son buenos- y mejorar dos cosas: la justicia entre generaciones y la equidad intergeneracional. Sobre el primer punto, se busca revertir y bajar el nivel de gasto para “quitarle el peso de la mochila a las nuevas generaciones”. Sobre el segundo, lograr que “cada peso que se aporte rinda” y que no haya diferencias según en qué caja se esté.



Para esto, Saldain dijo que se irá a un “sistema común para todos”, para todas las cajas, reconociendo situaciones desiguales pero con un fundamento sólido y con una relación de proporcionalidad.

Por ejemplo, el cálculo de la jubilación de los profesionales se hace sobre los últimos tres años, en el BPS sobre los 20 mejores años y con los militares por el último sueldo. Esto no correría más y se definiría un criterio único, reconociendo las diferencias justificadas.



Todas las entidades, se sostuvo en la reunión, deberían ir rumbo a un régimen de cálculo de jubilación de carácter igualitario, teniendo en cuenta un salario de referencia y el respectivo porcentaje.



Se ampliaría, por otro lado, el derecho asociado a la perspectiva de género. Desde 2008, por cada hijo se agrega un año de aporte. Esto no se aplica a la caja policial ni a las paraestatales. Esto cambiaría y se universalizaría, y en el caso de las familias con hijos discapacitados se computarían dos años en lugar de uno más.



En el caso de la caja militar, la edad de retiro anticipada se dejaría solo para combatientes y el comando militar; a su vez la edad mínima de retiro se elevaría en cinco años.

El relato

Varios legisladores pidieron la palabra para hacer consultas. El senador Manini fue uno de los últimos en hablar. El líder de Cabildo Abierto preguntó sobre los efectos inmediatos de la reforma y si esto se trataba de “un parche”. Saldain le aseguró que no era un “parche”, y que esto solo tendría “efectos positivos”. El experto remarcó que la reforma jubilatoria se tiene que hacer ahora, o de lo contrario en cinco años quizás no se pueda hacer sin tener efectos negativos para la población.



El expresidente Sanguinetti también habló casi en el cierre. El líder colorado le pidió al gobierno elementos para construir “lo que antes teníamos como discurso y ahora llamamos relato”, dijo.



“Tenemos que tener relato para defender la reforma”, remarcó, y allí dejó plasmada su opinión de que este posible cambio “es algo bueno para la gente”. “Tenemos que hacer entender que esto es algo bueno, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan cobrar su jubilación en un futuro, y que los actuales jubilados tengan la seguridad de que van a seguir cobrando cada peso de su jubilación”, insistió, logrando los aplausos de un grupo de legisladores.

“Hay que recuperar el centro del ring”, dijo el presidente

El presidente aprovechó la reunión de todos los integrantes de la coalición para pasar un mensaje estratégico. “Hay que recuperar el centro del ring”, les dijo, jugando con la metáfora del boxeador que tiene que luchar para dejar de “estar contra las cuerdas” y pasar a dominar la pelea. El mandatario comentó que aunque el No ganó en el referéndum contra la LUC, luego de esa instancia la oposición frenteamplista pasó a dominar la discusión pública en diversos temas. Luis Lacalle Pou insistió ante los legisladores en que a pesar del triunfo, la imagen que estaba quedando era como si hubiesen perdido. Dijo que el gobierno está teniendo “relativo éxito”, sin embargo eso no se está “pudiendo transmitir correctamente a la ciudadanía”. “Hay que mejorar”, señaló, y pidió un mayor esfuerzo. También asumió que parte del error podía venir de Presidencia. “Asumimos, pero tenemos que defender mejor los logros”, comentó, según relataron a El País varios participantes.

Protagonistas de la coalición

Julio María Sanguinetti

Expresidente colorado

Se quiere ir a un régimen más justo, más equilibrado con las jubilaciones más bajas, y a una perspectiva hacia el futuro de modificación de las edades”



Jorge Gandini

Senador nacionalista

“Esta es una reforma imprescindible para que las nuevas generaciones se puedan jubilar, sin afectar a los actuales jubilados”



Pablo Mieres

Ministro y líder del PI

“Es una reforma necesaria, y esto es reconocido por todos los partidos. Busca equidad social y sostenibilidad económica. Debe ser una política de Estado”



Guillermo Domenech

Senador cabildante “Cuando se nos haga conocer el proyecto debidamente articulado, ahí es que vamos a estudiarlo y emitir nuestra opinión”



FA espera el documento para poder discutir



El Frente Amplio está esperando el texto del proyecto para reformar la seguridad social. El presidente del FA, Fernando Pereira, aseguró ayer que “no hay ningún proyecto arriba de la mesa” y “no va a discutir rumores de prensa”. Aseguró que si hay un documento lo discutirá, pero al momento no está, “por lo que llegaron al gobierno y no estaban preparados”. “Si no va en beneficio de la gente no lo vamos a votar”, acotó.



“La oposición es la oposición y en lo que no está de acuerdo lo va a expresar”, dijo.