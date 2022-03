Lacalle inauguró UTEC en Minas en medio de críticas y movilización del "SÍ"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou participó este lunes de mañana de la inauguración del Instituto Técnico Regional de la UTEC en Minas (Lavalleja), donde fue recibido por simpatizantes del "SÍ", que lo increparon durante el evento a menos de dos semanas del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Al momento de cortar la cinta oficial, simpatizantes por el "SÍ" con banderas del sindicato de Ancap (Fancap) se pararon detrás del mandatario con carteles, entre ellos una pantera rosa, personaje que adoptaron los que están a favor de derogar 135 artículos de la ley.

"Tenemos que defender el portland, la industria pública no se vende queridoo", se escuchó que gritó uno de los que apoyan el "SÍ", consignado por Radio Lavalleja 1420 AM en su Facebook. Otra persona, gritó: "Como inauguran obras ajenas, eh".

En otra zona de Minas, una mujer gritó: "Vamos presidente todavía, no al palo en la rueda", mientras Lacalle Pou se sacaba selfies con simpatizantes. No obstante, poco después se escuchó: "Mentiroso, subiste todas las tarifas". El mandatario se retiró con abucheos de los manifestantes.

Poco antes, en la plaza de Minas, donde se montó el escenario, había una manifestación sindical. "A esta altura yo no sé si hay un sindicato participando de un acto del Estado o el Estado participando de un acto del sindicato. Esto que puede parecer medio extraño es una típica foto de nuestro país. Esto no pasa en cualquier lugar del mundo: que venga un gobierno a inaugurar una obra del convenio entre la UTEC y la Intendencia de Lavalleja en nombre de todos los uruguayos y que haya gente manifestándose en contra del gobierno habla bien del respeto a la democracia", expresó el presidente tras ser invitado por autoridades locales a brindar unas palabras luego de escuchar en primera fila.

Lacalle Pou en acto por inauguración de UTEC en Minas. Foto: @LuisLacallePou

Una murga comenzó a sonar, y Lacalle Pou mientras hablaba, lanzó: "Me siento el Zurdo Bessio". "Nunca hubiera cantado con una murga acá atrás, no hubiera tenido la posibilidad porque soy espantoso cantando. Me han cumplido un sueño", dijo irónicamente.

En el acto de inauguración de la Universidad Tecnológica, @UTECuy en Minas, en el departamento de Lavalleja. pic.twitter.com/5lAPuLHitf — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 14, 2022