Lacalle Herrera: “El Mercosur tiene que adaptarse”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los jóvenes de la lista 71 organizaron una videoconferencia con el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera con el siguiente título: “Mercosur, ¿buque insignia o lastre?”. Así hicieron referencia al concepto que el presidente Luis Lacalle Pou uso en la última cumbre del bloque días atrás.

Desde largo tiempo atrás Uruguay pretende flexibilizar las normas del Mercosur para poder negociar acuerdos comerciales por afuera. Eso fue lo que planteó el actual gobierno, en la misma línea que lo han hecho administraciones pasadas del Frente Amplio, y también la ultima colorada.

“Voy a la pregunta con la que ustedes quisieron que se titulará esta charla: ¿buque insignia o lastre? Bueno, eso va a depender de lo que resuelvan los socios. Buque insignia quiere decir un ejemplo. No sé si es el gran objetivo, pero Mercosur es una buena marca, es una buena asociación hacia afuera (…) No hay dudas de que no es un buque insignia, pero sí es un buen proyecto. Que tiene dificultades, que tiene este tipo de resoluciones (las de negociar en bloque exclusivamente), que frenan un poco lo que se llama la flexibilización. El Mercosur tiene, seguramente, que adaptarse a tiempos más modernos”, opinó Lacalle Herrera, quien fue el presidente al momento de fundarse el bloque. “Para que el Mercosur sea una realidad que traiga prosperidad tenemos que adecuarlo al mundo en que vivimos”, agregó.



Al final uno de los jóvenes lo consultó sobre la permanencia de Uruguay en el bloque. “O estás adentro o estás afuera. Por supuesto ningún país está preso pero las consecuencias son muy, muy bravas, porque te podés ir pero todo lo que está firmado dura dos años, se tiene que seguir cumpliendo”, dijo el expresidente.