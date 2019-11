¿Por qué Lacalle Herrera no llamó a su hijo hoy y esperará a los resultados para hacerlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, acompañó a votar este domingo a Gonzalo Aguirre, quien fuera su vicepresidente en el último mandado blanco entre 1990 y 1995.



Aguirre sufragó en el club Biguá. "Nos acompañó Gustavo Borsari y Gonzalito, el hijo de Gonzalo. Borsari lo ha acompañado siempre, ha sido una persona muy importante y fundamental", reconoció Lacalle a El País.



El periplo no fue fácil. "Tuvimos que pedir permisos al médico. El 27 de octubre no nos dejaron, porque no le daban el alta. Se pusieron malos los médicos. Entonces esta vez nos movimos una semana antes, le dieron permiso y desde La Española le pusieron una ambulancia con un encanto de gente", reconoció.

Luis Lacalle Herrera junto con Gonzalo Aguirre. Foto: Partido Nacional

Lacalle Herrrera votará sobre las 17.00 horas en el Colegio Isasa, luego irá a saludar al Directorio del Partido Nacional y regresará a su casa a esperar los resultados.



Reconoció que hoy no habló con su hijo, su último contacto fue el viernes, pero aclaró que no se trata de ninguna cábala: "No tengo, solo creo en Dios", bromeó.



El expresidente recién se comunicará con su hijo una vez que se conozcan los resultados. "Si yo desaparecí durante la campaña, no voy a aparecer hoy. Mi colaboración ha sido el silencio y la ausencia", finalizó.