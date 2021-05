Lacalle y García dieron a Fiscalía archivos de inteligencia y operativos militares en dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes cerca del mediodía en la Torre Ejecutiva el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, entregaron al fiscal de Corte, Jorge Díaz, archivos de actividades de inteligencia y operativos militares en dictadura. Además, luego se reunieron con autoridades del Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

El País informó el pasado domingo que personal del Ministerio de Defensa halló en una unidad militar archivos vinculados a actividades de inteligencia y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado de 1973.

"Vamos a tomarnos 24 o 48 horas para determinar si este material lo vamos a enviar a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad o también si otra tiene competencias", explicó Díaz a la salida de la reunión.



El fiscal catalogó como "valiosa información" que servirá para "darles un contexto histórico e investigar delitos".



"Les puedo asegurar que por tres cuatro cosas que vi, la información es muy valiosa", agregó.

El fiscal de Corte señaló también que la información podría hacerse pública en las próximas horas, pero aclaró que eso "es una decisión del presidente".

Los documentos fueron encontrados en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo, una unidad que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974. Según testimonios, unas 100 personas habrían sido recluidas allí en esa etapa.

La información que Lacalle Pou y García pusieron a disposición está en cinco libros y dos carpetas en los que se registran órdenes del Servicio de Información y Defensa (SID) y la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas), que operaban como los principales organismos de inteligencia y represión durante la dictadura.



Asimismo el material contiene órdenes concretas, informes de inteligencia y documentos de investigación de personas, entre otras cosas.

El pasado fin de semana El País consultó a García por esta situación, pero prefirió no hacer declaraciones por tratarse de un tema "tan sensible" y por "respeto institucional", debido a que entiende que no corresponde dar ningún tipo de dato de lo encontrado hasta que los organismos competentes tengan la información en sus manos.



Para el ministro tanto la INDDHH como la Fiscalía podrán valorar la relevancia del hallazgo, vincular nombres, situaciones, operativos e investigaciones ya realizadas, y proceder de la manera que corresponda.