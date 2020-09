Lacalle dispuso investigación administrativa para "esclarecer" misiones oficiales de Toma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou resolvió este viernes que se realice una investigación administrativa para “esclarecer” las misiones oficiales de las que participó el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, de acuerdo a lo que informó la periodista Patricia Madrid en su cuenta de Twitter.

En la resolución firmada por el mandatario se refiere a los “hechos de pública notoriedad divulgados en algunos medios de prensa relativos a ciertas misiones oficiales cumplidas” por Toma y se recuerda que el secretario de la Presidencia del expresidente Tabaré Vázquez se desempeña hoy como fiscal de Gobierno.

El miércoles en el programa radial que co-conduce Madrid, Así Nos Va de Radio Carve, se divulgó que a comienzos de este año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por Toma, y por Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.

Ayer, en tanto, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail.



"Yo lo conocí a usted en el ministerio, pero ahora estoy en otro destino y no quiero arriesgarme a que se sepa mi nombre y me corten la carrera", señalaba esta persona, que firmó como Santín al comienzo del correo.



"En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro ha sido juez", agregaba.



Santín pedía que averiguara sobre "viajes y misiones oficiales" realizados en la anterior administración. "Averigüe quién fue a Roma por el juicio contra los militares y cuánto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear", añadía.



El entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo a Búsqueda que esa secretaría “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”, agregó.

Este viernes El País informó qué dijo ayer Lacalle Pou acerca de estas revelaciones. “Hoy tomé noticia del tema por la prensa. Es muy grave y ya pedí un informe. Pero más que eso no podemos adelantar porque aún estamos esperando”, señaló a El País el presidente.

En tanto, hoy el fiscal de Corte Jorge Díaz trasladó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos las publicaciones respecto a los viajes oficiales realizados por Toma , informó Búsqueda y confirmó El País. El fiscal Ricardo Lackner llevará adelante este caso.