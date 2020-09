Jutep archivó investigación por viajes de Toma y contadora de Secretaría Antilavado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A comienzos de este año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y por Giulana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), informó el miércoles el programa "Así nos va" (radio Carve).

La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.

Pérez ingresó en abril de 2019 a la Senaclaft por recomendación del el exsecretario de la Presidencia un año después de recibir su título. En julio de ese año, Toma informó a la Senaclaft que la contadora pasaría a formar parte de la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma (Italia) que se realizaría en el marco de la causa del Plan Cóndor.



Presidencia compró tres pasajes para el viaje (del 4 al 11 de julio): uno para Toma (en clase ejecutiva por U$S 6.265) y dos para la contadora Pérez y la escribana María Antonella Introini (en económica valor cada uno U$S 1.795). Este viaje no aparece entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia.



En agosto, entre el 25 y el 31, Toma fue a Washington en clase ejecutiva (U$S 6.355) por el proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí. El vuelo de Pérez y la escribana se pospuso para el 2 y 7 de setiembre y Presidencia pagó U$S 2.972 (clase económica) en total para su traslado. Este viaje sí figura en la web de Presidencia.



En noviembre, entre el 18 y el 23, Toma y Pérez volvieron a Washington por Aratirí. Presidencia pagó por ambos pasajes U$S 2.525 y también lo publicó en su web, indicó el programa radial.



En diciembre, entre el 9 y el 14, Toma y Pérez volvieron a Roma por la causa del Plan Cóndor. Presidencia pagó un total de U$S 8.975 en pasajes. En la web, está ingresado el viaje entre las Misiones Oficailes, pero no aparece el detalle del mismo.



El último viaje que realizaron ambos fue en este 2020, entre 17 y 23 de enero, y fue a Washington por Aratirí. Presidencia abonó US$ 9.715 en total por los pasajes. El exsecretario de la Presidencia viajó en ejecutiva y la contadora en económica.



La denuncia anónima realizada, que pone en duda la participación profesional de ambos, hizo que la Jutep tome el caso y solicite a Presidencia una ampliación de la información.



La respuesta de Presidencia llegó en los primeros días de enero y una semana después la Jutep resolvió, con dos de los miembros del organismo (Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez) archivar la investigación entendiendo que las consultas habían sido despejadas.



Ricardo Gil Iribarne, tercer integrante de la Jutep, estuvo de licencia mientras se resolvió archivar la investigación. Por eso, en su reintegro, dejó constancia que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la junta.



La denuncia

En la edición de este jueves, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail.



"Yo lo conocí a usted en el ministerio, pero ahora estoy en otro destino y no quiero arriesgarme a que se sepa mi nombre y me corten la carrera", señalaba esta persona, que firmó como Santín al comienzo del correo.



"En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro ha sido juez", agregaba.



Santín pedía que averiguara sobre "viajes y misiones oficiales" realizados en la anterior administración. "Averigüe quién fue a Roma por el juicio contra los militares y cuánto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear", añadía.