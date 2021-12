Lacalle dijo que hay que "desdramatizar" veto a Ley forestal y recordó antecedente con Batlle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que hay que "desdramatizar" el veto que prevé dar a la ley forestal promovida por Cabildo Abierto y que fue votada ayer con el apoyo del Frente Amplio y dijo que se reunirá con el líder del sector Guido Manini Ríos sobre las 15 horas.

Consultado este mediodía sobre si las diferencias por la ley forestal afectan a la coalición Lacalle dijo: "Creo que nada, simplemente es una decisión que toma Cabildo Abierto que está dentro de todo su derecho a hacerlo porque esto no estaba dentro del compromiso para el país; Cabildo Abierto consigue los votos y el Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno".

"Voy a desdramatizar con hechos", acotó Lacalle y recordó una anécdota ocurrida en el gobierno del fallecido expresidente Jorge Batlle.



"El 4 de abril de 2000 fue la primera vez que hablé en la Cámara de Diputados. Hablé de las auxiliares de servicio de las comisiones de fomento de las escuelas rurales que trabajaban y no recibían aportes jubilatorios", narró. Y siguió: "Pasa un tiempo y logramos introducir ese artículo en el presupuesto nacional. Pero del presupuesto nacional Batlle veta 36 artículos, entre los cuales estaba el mío. El Parlamento nacional levanta seis vetos entre los cuales estaba el que yo había presentado y seguimos en la coalición y seguimos trabajando".

Lacalle Pou insistió: "Tiendo a desdramatizar este tipo de cosas".



El presidente dijo que sobre las 15 horas tendrá una reunión con Manini Ríos a pedido del senador. "Por respeto y delicadeza no me voy a expedir antes de la misma porque desconozco la razón", dijo. Pero relató que Manini Ríos le pidió la reunión con dos legisladores y él le dijo que prefería reunirse con él ya que era "el líder del partido": "Me parece que es con quien debía hablar temas de tanta sensibilidad política como aparentemente tiene", concluyó.