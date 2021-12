"No tuvimos la inteligencia": autocrítica de Da Silva por negociaciones sobre ley forestal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Sebastián Da Silva realizó una autocrítica del proceso parlamentario del proyecto de ley forestal que tuvo este miércoles sanción definitiva en el Senado. La iniciativa contó con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, pero el presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que lo vetará. El País informó en su edición de hoy que desde el oficialismo se asegura que esta iniciativa no rompe con la alianza de gobierno.

"Hay tensiones, cicatrices", tras un año 2021, que calificó de "durísimo", declaró este jueves el senador blanco a En Perspectiva (Radiomundo). Da Silva reconoció que "hay gente cansada".



"Terminamos no tomando las decisiones más inteligentes, sobre todo para el análisis público. Eso es lo que puede haber pasado esta semana", reconoció Da Silva.



"Cuando la gente está cansada, de repente no tiene las mayores lucideces para negociar las diferencias", dijo aludiendo a la disputa con Cabildo Abierto por la iniciativa.



"El proyecto forestal que se votó ayer fue exacto al que salió de la Cámara de Diputados. Pasaron 15, 16, 17 delegaciones, y no tuvimos la inteligencia quizás por este contexto de por lo menos intentar sacar algunos de los artículos que notoriamente nos separaban, como es el artículo 2", confesó el senador nacionalista.



"Terminamos un año duro y eso no nos permitió actuar con esa diligencia. Yo no puedo creer que en la Comisión de Ganadería, (cuando) uno se precia ser un conocedor del tema de campo, no hayamos podido poner nada, un solo aporte", agregó en esa línea.



En cuanto a los decretos de regulación forestal que presentó el gobierno esta semana, que no pudo destrancar las negociaciones, Da Silva señaló que son "hiperegulatorios, bastante más de lo que a mí me gustaría".



Por otro lado, apuntó que Cabildo Abierto "está haciendo política de nicho y no está haciendo trazo grueso". Además, cuestionó la alianza con el Frente Ampliopara aprobar el proyecto, que calificó de "sui generis".



Respecto a los cuestionamientos que hizo el líder cabildante Guido Manini Ríos el fin de semana en un acto en Sauce (Canelones), donde acusó al gobierno de "tibieza", el senador blanco señaló: "Tibieza es un sinónimo de ser cauto. En muchas cosas tuvimos que ser tibios, y en otras tuvimos que ser mucho más fuertes".



Consultado sobre el tono que tendrá la Asamblea General que trataría el veto presidencial a la ley forestal, Da Silva dijo que será "una asamblea de respeto, paz y amor".



Da Silva aseguró que a pesar de los matices entre los integrantes de la coalición "no van a chocar de frente".