Lacalle crítico con Vázquez por emergencia en violencia de género: "¿Cuál es la acción en concreto?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente electo Luis Lacalle Pou se mostró crítico con la resolución de Tabaré Vázquez de declarar "emergencia nacional a la violencia de género". "Cuando uno declara una emergencia supone medidas prácticas al respecto; entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento, pero es llover sobre mojado. ¿Ahora cuál es la acción en concreto? Le ha faltado práctica, y práctica es presupuesto", dijo Lacalle Pou.

"Esta emergencia no es nueva", insistió Lacalle Pou. "Está bien declarar la emergencia, no voy a opinar del momento, ahora hay que ver cuáles son las medidas prácticas. Esto hace a recursos. En base a las tobilleras, a la acción a la justicia. Estos temas son muy delicados cuando desde el gobierno se toma una acción de este tipo lo que uno espera después son hechos en la realidad de este tipo", dijo y ahondó: "¿Que es una emergencia? Es algo que se salió de su cauce. No es una medida para tomar medidas en tres meses. El concepto de emergencia es ya y lo que uno espera es medidas formales al respecto".

Vázquez en su anuncio dispuso ampliar el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, campaña de difusión sobre protección y cursos virtuales a educadores. Consultado sobre estas medidas Lacalle Pou dijo a El País: "Yo dije que se tienen que tomar las medidas. Esperamos las medidas, si es emergencia es emergencia".

Lacalle Pou insistió en la crítica a Vázquez y dijo que "las palabras de los gobernantes tienen que ser acompañadas de actos. Declarar una emergencia tiene que traer aparejadas medidas en tiempo real. Esto no es transición. Si es transición no es una emergencia".

"No es nuevo"

El presidente electo también se refirió a las medidas propuestas por el presidente Vázquez al respecto del Fondo Nacional de Recursos. Dijo que "no es algo nuevo" y dijo que ya hubo un proyecto de ley al respecto que se trató de incluir en una instancia presupuestal y el Partido Nacional no lo acompañó. "Creemos que hay que tomar medidas, pero en el sentido de tener mayor accesibilidad, de aggiornar los listados", explicó.

Lacalle Pou indicó que en la Ley de Urgencia que enviará al Parlamento una vez que asuma hay contempladas medidas al respecto. "El sentido nuestro es de facilitar que la gente que necesita estos medicamentos tengan acceso, no de restringir", afirmó.

Con respecto a las otras medidas planteadas por Vázquez sobre la contaminación del agua también dijo que "no es nuevo". "Hay informes de gente muy capacitada e instruida al respecto. El monitoreo en tiempo real se puede hacer y no se está haciendo. El tema de algunos embalses si es que se necesitan no es nuevo. Este proyecto que yo tomé conocimiento hace 15 años, si la memoria no me falla es en Casupá no es nuevo". Según Lacalle "lo que no ha habido son medidas; el diagnóstico lo conocemos, la acción no ha sido de la dimensión ni la importancia que debería haber sido".

El presidente electo insistió que en que "el gobierno le pasa la pelota" al gobierno entrante, que "hereda problemas por falta de acciones".

"Satisfecho" con ascensos militares El presidente electo Luis Lacalle Pou se mostró "satisfecho" con los nombramientos a generales dispuestos por Tabaré Vázquez. "Básicamente estamos satisfechos con los nombramientos que se hicieron. En términos generales estamos conformes", dijo Lacalle Pou al ser consultado al respecto.

Oposición en empresas públicas Respecto de la participación de integrantes del Frente Amplio en empresas públicas en su próxima gestión, Lacalle Pou dijo que "la negociación es buena" y que eso comenzará formalmente luego del 15 de enero. "Si lo reclamamos históricamente cuando nos toca ser gobierno tenemos que actuar en consecuencia", señaló el presidente electo.

El ministro con "falta de modales" Lacalle: - Con respecto a la transición no puedo generalizar, y se me viene a la mente un ministro que su actitud ha sido siempre la misma con lo cual no me causa ningún tipo de sorpresa su falta de modales.

Periodista: -¿Murro?

Lacalle: -Bingo.