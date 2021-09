Lacalle criticó irrespeto de DDHH en Cuba, Nicaragua y Venezuela y Maduro lo invitó a debatir: "Ponga la fecha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou, en su primera intervención en esta cumbre y la primera en forma presencial desde que asumió el 1° de marzo de 2020, comenzó agradeciendo la hospitalidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y calificó a esa nación como “diversa y valiente”.

Durante el discurso, Lacalle hizo énfasis en que “cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Lacalle criticó que haya represión y que no se respeten los derechos humanos en varios países: "En esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela" pic.twitter.com/QVizcmKoLA — EL PAÍS (@elpaisuy) September 18, 2021

Luego del presidente uruguayo, tomó la palabra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. En su discurso, criticó las declaraciones de Lacalle Pou y lo invitó a debatir: "Ponga fecha", espetó.



Nicolás Maduro desafió a Lacalle a debatir sobre democracia durante la Cumbre de la Celac en México pic.twitter.com/9fPiLV3fGp — EL PAÍS (@elpaisuy) September 18, 2021

Lacalle Pou también valoró ámbitos como el de la CELAC pero sin hacer caer en desuso la participación de los países en la Organización de Estados Americanos (OEA). “Queremos ser bien claros al respecto”, dijo.



Sostuvo que la participación de Uruguay en el foro tiene una concepción virtuosa y no reaccionaria. Agregó que integra el foro porque puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y el Caribe, y además porque CELAC amplió y profundizó el relacionamiento con otros territorios del mundo. “Por eso participar en el foro significa no ser complaciente”, dijo.



Lacalle Pou remarcó que se hace más vigente que nunca el postulado del año 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Brecha por cerrar, camino por abrir”.



Por otra parte, cuestionó el “mecanismo deficitario” del mecanismo de vacunas COVAX por entender que varios países “quedaron relegados” en la distribución de dosis contra la COVID-19.



"La pandemia enseñó que cuando no se accede a mercados, educación, bienes de primera necesidad y salud, no hay libertad posible para todos", indicó. Ante lo cual advirtió que los gobiernos se deben ocupar de cada compatriota y apeló a solidaridad internacional."Claramente los países que no accedieron por compra directa han quedado relegados".



"No se trata de huir, de derogar ni actitud destructiva. Se trata de criticar para construir, en eso cuentan con Uruguay”, finalizó Lacalle Pou.

Vea la interveción completa de Lacalle Pou: