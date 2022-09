Lacalle cambia de opinión y solicita legajo de todos los funcionarios de seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, solicitó este miércoles el legajo de todos los funcionarios que forman parte de su custodia, informó este miércoles El Observador y confirmó El País.

El pedido se da tras la detención e imputación de Alejandro Astesiano, exjefe de custodia personal del presidente, y luego de haber negado enfáticamente que iniciaría una investigación interna.



Consultado por El País este lunes sobre si la detención de Astesiano ameritaba revisar los antecedentes del resto de los funcionarios de su custodia, así como el de otras autoridades del gobierno, Lacalle dijo que no.



“No -contestó-. Porque yo creo que la norma siempre es la buena intención y la buena conducta. La excepción es la mala intención y la mala conducta”, dijo. Afirmó también que, de todos modos, admitía que, “como uno siempre está sujeto a equivocaciones, lo que hay que hacer es reducir el margen de error para equivocarse lo menos posible”, pero no dio más detalles al respecto. Y añadió que entendía que, en este caso, el hecho no afectaba “a la población” sino a él mismo y su familia.

MIRA TAMBIÉN Video Caso Astesiano: desde el FA critican al Gobierno y evalúan pedir comisión investigadora

Este martes el presidente volvió a ser consultado por el tema y matizó su respuesta: “Eso es la Justicia, la Justicia tiene que actuar a fondo”, afirmó el mandatario.



Ante la pregunta de qué sucederá con su seguridad y la de su familia, Lacalle Pou comentó: “Empezaré a andar solo”.



A su vez, respondió que se adoptará otro filtro en Presidencia para que no ocurra un incidente similar de nuevo.