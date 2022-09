"Si hay algún responsable soy yo", dijo Lacalle Pou sobre la situación de su custodio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este martes respecto a si se prevé iniciar una investigación interna, tomando en cuenta la posibilidad de que la red que integraría su jefe de custodia, Alejandro Astesiano, tendría acceso a datos de Identificación Civil. “Eso es la Justicia, la Justicia tiene que actuar a fondo”, afirmó el mandatario.

El presidente también fue consultado respecto a los antecedentes penales que, como se conoció ayer, Astesiano tenía. “Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraban antecedentes penales, ninguno”, afirmó.



“¿Por qué salen los antecedentes penales? Porque hay dos fichas parece, está la ficha que uno tiene acceso, y después la otra ficha que están los antecedentes penales”, apuntó. “Si hubiera sabido, otra hubiera sido la situación”, añadió el mandatario.



Respecto a si hubo comunicación de indagatorias sobre el custodio por parte del Ministerio del Interior, el mandatario dijo que “no pueden”. “Conmigo no pueden. Teóricamente lo que pasa ahí adentro sigue adentro”, indicó.



Lacalle Pou también fue consultado sobre si el exministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había hecho señalamientos sobre la situación de Astesiano. “No sé de dónde sacaron eso, lo que sí es cierto (es que) cuando empezó el gobierno o antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente, en la que había anotaciones y que no había antecedentes penales. Pudo haber sido Jorge, no recuerdo que haya sido Jorge, sí recuerdo otra persona que me habló de este tema”, respondió.

Anotaciones y antecedentes penales En agosto de 2020 se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía un legajo con más de 20 anotaciones. Frente a esta situación, el Ministerio del Interior se había fijado en sus registros para confirmar o descartar si el funcionario tenía o no antecedentes penales y encontró que, técnicamente, no los tenía, según informaron a El País fuentes del gobierno.



No obstante, el jefe de custodia presidencial acumuló más de 20 anotaciones —por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018—, tal como había informado Informativo Sarandí (690 AM) en setiembre de 2021, que consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Estas anotaciones fueron comunicadas a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga.

Ante la pregunta de qué sucederá con su seguridad y la de su familia, Lacalle Pou comentó: “Empezaré a andar solo”.



A su vez, respondió que se adoptará otro filtro en Presidencia para que no ocurra un incidente similar de nuevo.



Por otra parte, el mandatario destacó la "enorme tranquilidad" de que actúe la Fiscalía y Policía "con total independencia". "Tan es así que a las 10 de la noche de un domingo, tocan la puerta en la residencia presidencial, entran y se llevan detenido al custodio personal del presidente de la República”, dijo.



“El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal. En lo político ni que hablar” pero “habla bien de la República”, aseguró el mandatario.



"Trato de ser optimista y si hay algo que puedo rescatar, es que si hay que actuar no se salva ni lo más cercano al presidente de la República, ojalá el país nunca cambie", indicó.



"Si hay algún responsable soy yo. Pero quiero tratar de hacer una cronología. Lo conozco en el 99', no trabaja conmigo, pero (está) en la campaña. Sigue en el 2004, que no trabajó conmigo, en 2009 tampoco. (En) 2014 dio una mano en la campaña. En 2019 da una mano en la campaña, genero una cierta confianza, era muy efectivo en el trabajo, la relación personal era muy buena, cumplía su función a cabalidad”, relató Lacalle Pou.



“Me ameritaba confianza”, afirmó el presidente y agregó que lo sucedido “es un balde de agua fría”.