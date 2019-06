¿Qué se juegan en las internas los partidos con un único candidato?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltan exactamente seis días para las elecciones internas en Uruguay y serán las internas con más precandidatos y partidos políticos en la historia del país. Lo que se juegan los diferentes partidos, sin embargo, es diferente.

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio definirán a su candidato a la Presidencia de la República, pero hay otros tantos que el 30 de junio se juegan otras cuestiones y son los partidos que tienen un único candidato. Cabildo abierto, el Partido Verde Animalista, el Partido Digital, el Partido Democrático Unido, el Partido Orden Republicano, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), Asamblea Popular, el Partido de los Trabajadores, el Partido Abriendo Caminos, el Partido de la Concertación y el Partido Independiente son los que tienen otros aspectos en juego en las internas.

El Partido de la gente, en tanto, que tenía como único candidato a Edgardo Novik, ahora tiene otro nombre en carrera: Fernando Carotta. Lo primero: para poder ser parte de las elecciones nacionales del 27 de octubre, los partidos políticos deberán tener un mínimo de 500 votos. Y ese es el principal objetivo de algunos de los partidos nuevos.



“Buscamos superar con creces los 500 votos que nos pongan en octubre”, dijo a El País Justin Graside, presidente del Partido Digital, que peleará las internas con Daniel Goldman como candidato. “Sabemos que es un objetivo alcanzable pero justamente como son nuestras primeras elecciones es un desafío importante. Queremos confirmar nuestra presencia en octubre para tener los votos necesarios para entrar al Parlamento y seguir validando nuestra propuesta”.

Gustavo Salle, candidato por el Partido Verde Animalista, dijo que el objetivo es el mismo: “Lo primero que se juega el partido es su posibilidad de consolidar su situación jurídica electoral que le permita participar en la elección nacional. Creemos que vamos a sobrepasar esa cantidad de votos en un número importante, creo que podemos llegar a ser una sorpresa”.



El PERI, Unidad Popular y Cabildo Abierto tienen el suficiente caudal electoral como para superar con creces la cantidad de votos necesarios para llegar a octubre. César Vega, candidato por el PERI dijo a El País que esperan sacar la mayor cantidad de votos que se pueda, “nada más”: “Estamos mucho mejor preparados que para las internas pasadas, sacamos 2800 y pico de votos y pretendemos superarlos”. Cabildo Abierto, por su parte, liderado por el ex Comandante del Ejército Guido Manini Ríos, tiene un 7% de intención de votos según la última encuesta de Radar, y se coloca como la cuarta fuerza política.



El Partido Independiente, que va con Pablo Mieres como candidato, tiene un 1% de intención de voto según esa encuesta, y se coloca por detrás de Cabildo Abierto. Mieres dijo, consultado por El País, que esos números no le preocupan y que está cada vez más escéptico respecto a los resultados de las encuestas. “La encuesta nacional que vale va a ser la de fines de julio cuando el menú nacional esté arriba de la mesa, cuando estén los candidatos de los partidos y estemos todos en la cancha. Nosotros sabemos bien que no nos jugamos nada significativo en las internas, esa es la realidad. Al no haber competencia tenemos claro que no es una instancia donde el partido vote de manera contundente. Nos ha pasado siempre. En las internas tenemos una votación 20 veces inferior a la elección. Al Partido Independiente no se lo puede medir por la elección del domingo 30”.