Juan Sartori se llamó a silencio tras afirmaciones de Verónica Alonso

El senador Juan Sartori y los dirigentes de su sector se llamaron a silencio tras las declaraciones de Verónica Alonso, quien reapareció tras su alejamiento de la política y remarcó que fue un "error" haber apoyado al ahora senador en su precandidatura a la Presidencia el año pasado. Si bien no dio detalles de qué la hizo alejarse afirmó que se le cayó "el manto".

"Hoy puedo decir que me equivoqué, estoy arrepentida, pero miro para adelante (...) No voy a hablar mal de otros. Si tengo que pasar factura, me la voy a pasar a mí. No me gusta criticar porque la decisión la tomé yo", dijo en "Desayunos informales" (Canal 12).

Sobre los motivos que la llevan a pensar en que se equivocó, dijo que "uno cree que ve algo y después se va cayendo el manto". Asimismo remarcó que tienen "valores, formas y modos muy diferentes". Entre ellos, remarcó el "valor de la palabra".



El País intentó comunicarse con Sartori, sin éxito. Noelia Franco, encargada de prensa de Sartori, dijo a El País que no haría declaraciones porque "no es pertinente que el senador ni nadie del grupo responda".