Jornada de elecciones internas en el Frente Amplio; candidatos animan a participar

A las 09:00 de este domingo se abrieron los locales habilitados para que los frenteamplistas voten, entre otros aspectos, a quien será el nuevo presidente del partido. Los tres candidatos sobre los que se deberá decidir son Ivonne Passada, Fernando Pereira y Gonzalo Civila.

"Hay un alto índice de participación. Tenemos 900 mesas abiertas a nivel nacional y todas están desarrollándose perfectamente y con una buena concurrencia", indicó Passada previo a votar en su comité y a continuar la recorrida por otros lugares habilitados.



Por otra parte, la exdiputada indicó que con los otros dos candidatos hay algunos puntos en común que se trataron en el congreso y que por lo tanto estarán arriba de la mesa sin importar quién resulte ganador.

"Lo que precisa urgentemente nuestra fuerza política es descentralizarla, es darle el desarrollo que tienen que tener los territorios y cortar con la centralidad que tenemos a nivel de capital, pero también a nivel de las capitales departamentales", indicó.



Por su parte, Civila anunció que votará al mediodía en su comité, ubicado en Parma y Arrieta. "Ya está siendo una gran jornada frenteamplista. No se olviden de ser parte", indicó a través de su cuenta de Twitter.

🔴🔵⚪️Ya está siendo una gran jornada frenteamplista. No se olviden de ser parte. Yo voy a estar votando a las 12 en mi comité, el Néstor Olagüe de la Coordinadora Q, ahora con nuevo local en Parma y Arrieta. #VosDecidísElFuturo #ElFrenteQueSeAnima pic.twitter.com/12oJ8pItQ5 — Gonzalo Civila (@gonzacivila) December 5, 2021

El mismo pedido de participación lo hizo Pereira el viernes, a través de su cuenta de Twitter. "Les pido a todos los frenteamplistas que hagan todos los esfuerzos, para que el Frente tenga el mayor apoyo popular y el domingo se sumen miles de voluntades, condición fundamental para fortalecer nuestro Frente y comenzar a volver", dijo.



En esa misma publicación el candidato anunció que estuvo en contacto con un caso positivo de coronavirus y que, por tanto, debe permanecer en cuarentena. Esto lo llevó a suspender la campaña que venía realizando, y que incluía recorridas por el interior, así como no participar este domingo de las votaciones.



De todas maneras, lo resultados no se conocerán hoy ya que las urnas permanecerán cerradas al menos dos semanas más. Lo que sí se podrá saber será el número de personas que asistieron a votar.



Este último punto es clave para el Frente Amplio como oposición y sus intenciones de derogar la Ley de Urgente Consideración en la consulta popular, que tendrá lugar en marzo pero sin perder de vista el 2024.



Dirigentes consultados por El País reconocieron no es lo mismo llegar a los 100.000 votos -meta fijada por los propios candidatos- que alcanzar la mitad. El primer escenario daría fortaleza a la oposición; el segundo lo dejaría mal parado para el referéndum.