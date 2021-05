Jorge Gandini: “Quién representa mejor al wilsonismo está por verse”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini se prepara para competir en la próxima convención blanca con lista propia fuera del acuerdo global, con el fin de fortalecer su sector como una alternativa dentro del wilsonismo. En entrevista con El País contó de su distanciamiento de Larrañaga, y su malestar por cómo repartió los cargos de Alianza Nacional en el Poder Ejecutivo. Gandini sostuvo que los blancos tienen un desafío para fortalecer la corriente blanca wilsonista, donde su mejor representante “está por verse”, dijo.

-¿Alcanza la plata que está destinando el gobierno para enfrentar las consecuencias sociales por la pandemia?



-Siempre puede ser más. Se ha destinado una cifra importante. Hay que tener dinero para la reactivación económica; generar otras respuestas para el momento en que podamos ir abriendo la economía, ir regulando las fuerzas y que no nos pase como a otros países. Hay una actitud muy responsable del gobierno.

-Desde el Frente Amplio se acusa al gobierno de no destinar lo suficiente. ¿Hay demasiada austeridad en tiempos de pandemia?



-El Frente ha ido cambiando. Empezó con lo de Estado ausente, ahora la palabra es insuficiente. Nos dicen que es el camino correcto pero insuficiente. La renta básica no la compartimos, no solo por los recursos que hay que destinarle sino por cuestiones filosóficas. Siempre se puede dar más, pero hay que regular la fuerza. El Frente tiene posiciones contradictorias. Por un lado, pide restringir la movilidad, y después en el Parlamento votamos por unanimidad los jornales solidarios que generan mayor movilidad. Piden exoneraciones tributarias, y la intendenta Carolina Cosse dice (en una entrevista en canal 4) que no puede exonerar de patente a los transportes escolares, de turismo, etc., porque necesita recaudar.

-¿Complican al gobierno los episodios de Cabildo Abierto en referencia a posibles “acomodos”?



-Bueno, son expresiones y cuestiones innecesarias en este momento. Sucede dentro de otro partido político, con su realidad, con su problema de gestionar un partido nuevo, con gente sin experiencia. No sé si complica, pero no ayudan estas cosas y ponen en el debate temas que no están en el centro… No es una cuestión de toda la coalición. No nos generan demasiada preocupación. Es un tema que tiene que gestionar Cabildo Abierto y que tiene mucho que ver con cómo organiza su vínculo orgánico.

-¿Cómo ve la interna blanca?



-No hay interna blanca. La verdad es que todo está en la misma sintonía, tratando de salvar este examen no previsto con buena nota. El partido ha aprendido que para que nos vaya bien nos tienen que ver bien como partido político. Si le va bien al partido nos va a ir bien a todos. Llegará el tiempo de instalar la competencia que es natural. Hoy le tiene que ir bien al presidente de la República, al Partido Nacional y a la coalición, para distribuir ese éxito luego. Cualquier interna que se genere hoy distrae el objetivo principal y es que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien.

-Mi pregunta iba más al funcionamiento orgánico del Partido Nacional.



-El directorio está con ciertas restricciones por la pandemia. A eso se suma que hay una conformación de transición. Pero dentro del partido hay un buen funcionamiento. No hay quien desentone por intereses personales o por perfilismos.



-¿La nueva conformación se postergó por la pandemia o por falta de acuerdo?



-Se han ido postergando por la pandemia. Está todo encaminado y va a haber un proceso electoral. Se presentará más de una lista.

-¿Por qué decidió no acompañar el acuerdo de lista única y presentar su propia lista a las autoridades del directorio?



-Al partido le hace bien que haya diferentes corrientes. Al partido no le gustan las listas únicas y nosotros entendimos que era una buena oportunidad para expresarse electoralmente dentro de la vida del partido. La lista oficial como la nuestra lleva al mismo presidente, que es Pablo Iturralde, pero queremos compararnos internamente con el resto.



-Su grupo “Por la Patria”, ¿sigue en Alianza Nacional?

-No. Desde 2017 estamos con “Por la Patria”, que acompañó la candidatura de Jorge Larrañaga a la interna. Superado ese tiempo seguimos avanzando en la identidad de “Por La Patria”. Es natural que lo queramos hacer en el directorio.



-¿Cómo quedó su relación con Larrañaga?



-Correcta. Políticamente correcta.



-¿Ya no tienen la amistad de elecciones anteriores?



-No tenemos la cercanía que tuvimos en elecciones anteriores, pero somos compañeros de partido, tenemos diálogo en los temas políticos. Nosotros no integramos los cargos de gobierno que se distribuyeron por senados y punto.

-¿Cómo tomó el hecho de no integrar el Ejecutivo?



-Con dificultades, porque no tenía ni tengo demasiados argumentos para explicárselo a nuestros compañeros, que hicieron mucho mérito y colaboraron mucho para que yo fuera senador. Pero ningún reclamo, ni un reproche, ni un problema. En la política hay que estar preparado para todo.



-Mantuvo reuniones con el presidente. ¿Le pidió explicaciones allí?



-No me tiene que dar ninguna. Los cargos se distribuyeron de acuerdo a los sectores que obtuvieron bancas en el Senado. Ese fue el compromiso. No es un tema con el presidente.

-¿El problema fue con Larrañaga?



-Fue cómo se distribuyeron internamente (en Alianza Nacional). Pero ta, es un tema que ya pasó y está recontra superado; no hemos tenido ni una declaración destemplada, ni un reclamo ni un reproche. Estamos con cargos o sin cargos.

Jorge Larrañaga en conferencia de prensa. Foto: Archivo El País

-¿Tiene expectativa de integrar el Ejecutivo si se dan cambios?



-No, personalmente no. No tengo ni expectativas ni interés. Sí tengo expectativas de que sean considerados algunos compañeros con cualidades para representarnos en algunos lugares de la administración. Eso forma a las personas; también las mide con la realidad, las pone en consideración frente a los hechos y las hace crecer. Pero yo no reclamo, ni exijo nada.



-¿Quién es hoy la figura que mejor representa el wilsonismo?



-Wilsonistas somos todos, porque a donde vayas y hables de Wilson en cualquier lugar, levanta aplauso. El asunto es quién identifica mejor y representa mejor esas ideas. Eso está por verse. Sí sé que el partido necesita ese espacio. Necesitamos esa otra corriente que compita con la corriente que tiene a Lacalle Pou -que no va a ser candidato- como a su principal referente. El partido necesita otro anclaje, otra opción. El partido es grande cuando hay dos corrientes que compiten. Ya no lo tuvimos la pasada, si bien el partido ganó las elecciones. Creo que es una materia pendiente y habrá que ver si estamos a la altura de ese desafío, que no es menor. Aggiornar el wilsonismo y ser una corriente constructiva y positiva dentro del partido, que sume y que si tiene la chance, compita.

-¿El objetivo es hacer crecer esa otra corriente?



-Lo más confortable es sumarse a la corriente mayoritaria que expresa el liderazgo del presidente Lacalle Pou. Pero los que toda la vida tuvimos otra pertenencia, tenemos la reconstrucción del sector wilsonista en deuda. Tenemos problemas para representar bien a un montón de personas que están en el partido, y a otro montón de personas que podrían estar y no lo están. No hemos podido generar un liderazgo atractivo que reunifique ese sector. Ha habido varios intentos. Veremos si en esta etapa estamos en condiciones y capacitados para lograrlo.