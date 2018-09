El jefe del Ejército contradice a Murro

"No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, to-ma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo el general en declaraciones a "Océano FM".

"Y lo que es peor aún, hay una franja de soldados, los que ingresaron con más de 26 años de edad, que hoy tienen menos de 15 o sea que quedan agarrados en la nueva ley, que ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años sin haber computado los años mínimos que exige esa ley que tiene media sanción; van a hacer veintipico de años de servicio y los mandan para la casa sin retiro", consideró.

Los soldados son los funcionarios públicos peor pagos y con mayor carga horaria, sostuvo Manini.

El 27 de agosto el gobierno consiguió la aprobación de la reforma en el Senado, con los únicos votos de los legisladores oficialistas.

Según la oposición, el proyecto lesiona derechos adquiridos y afecta la carrera militar. Los legisladores opositores creen que es preciso aprobar una reforma de fondo como la de la ley orgánica militar antes de hacer otros cambios. La senadora oficialista Constanza Moreira argumentó que el proyecto, que ahora será analizado por los diputados, retiraba privilegios. La oposición calcula que afecta a 18.000 uniformados.