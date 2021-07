Javier Miranda se fue en medio de cuestionamientos internos; un diputado lo llamó "bandido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Sos un bandido (Javier) Miranda. Un bandido sos!”, le dijo el diputado Felipe Carballo, de la Lista 711, al expresidente del Frente Amplio. “Por suerte te vas” y “has violado los estatutos desde que asumiste”, le gritaron también el pasado sábado en un Plenario que tuvo un final caldeado, y que se realizó simultáneamente de forma virtual y presencial. Además, hubo cuestionamientos al “Grupo de Acompañamiento” de parte de sectores chicos y reclamos de mujeres por la paridad.

Las críticas a Miranda tuvieron lugar en el último tramo de la reunión, en la que asumió la titularidad de la coalición Ricardo Ehrlich. Todo sucedió cuando se fue a colocar a votación la moción de tres puntos (que resultó aprobada por mayoría): el primero establecía que asumiera Ehrlich, el segundo planteaba incorporar a una mujer en la coordinación y el tercero reconocer al “Grupo de Acompañamiento” que trabajará junto al exintendente.



El ámbito integrado por los seis sectores con representación parlamentaria (MPP, PCU, Partido Socialista, Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora) no genera unanimidades, al contrario. Por lo que Carballo, quien participó del Plenario vía Zoom, pidió desglosar la moción para que no se votara todo de una sola vez. Esto no prosperó y luego el legislador pidió la palabra para justificar su voto negativo, a pesar de apoyar el nombre de Ehrlich para la coordinación.

Fuentes que participaron del Plenario indicaron que cuando el diputado de la Lista 711 solicitó intervenir se le dijo que el tema “estaba votado”. A lo que Carballo insistió: “Es un derecho que tengo, quiero fundamentar el voto”.



Tras esto, otros dirigentes, que también participaban por la plataforma Zoom, consideraron que quizás no se lo había escuchado y Carballo insistió en que había sido “bloqueado” por la mesa que dirigía Miranda. “¡Compañeros no hagan trampa!”, protestó el diputado.



Sin embargo, siguieron contando los votos sin darle la palabra. “Queda aprobada la moción por consenso”, se anunció por parte de la mesa. Mientras se comunicaba que hablaría en unos minutos Ehrlich, Carballo añadió: “¡Sos un bandido, Miranda. Un bandido sos!”.

Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores (Archivo)

“¡Qué suerte que te vas Miranda!”, gritó un dirigente. “Tendrías que haber dejado fundamentar”, agregó un militante del FA, relataron a El País participantes del Plenario. “El chat está trabado y no pudimos escribir”, protestó otro. “¡Has violado los estatutos desde que asumiste!”, le gritaron al titular del FA. Pero no hubo respuesta de Miranda, quien se encontraba en la sede central de la coalición de izquierda.



Otros dirigentes conectados por internet trataron de calmar a Carballo, quien dijo: “me re calenté”, según contaron a El País fuentes del FA. Además de votarse con amplio respaldo el nombre de Ehrlich para suceder a Miranda hasta diciembre, fecha en que se realicen las elecciones, hubo planteos en contra del llamado “Grupo de Acompañamiento” de parte de sectores chicos, mujeres y dirigentes de las bases.

“Nosotros consideramos que una figura de peso como Ehrlich no necesita a nadie que lo acompañe. Confiamos totalmente en él y tiene el apoyo de todo el FA”, aseguró a El País el delegado de la Lista 711 en el Secretariado, Carlos Alejandro.

Su sector es uno de los que se opone al llamado “Grupo de Acompañamiento”, que comenzó a funcionar por una resolución de la Mesa Política hace algunos meses y tiene el cometido de trabajar en la transición hasta las elecciones internas. El ámbito también ha sido cuestionado por algunas mujeres del FA, al estar conformado solo por hombres.

A eso se suma un fuerte reclamo femenino para estar representadas en la coordinación del FA, junto a Ehrlich. Esto se hizo sentir en la noche del viernes, cuando integrantes de todos los sectores se unieron en ese sentido.



Margarita Percovich, integrante de la Unidad Temática de Mujeres y parte de Casa Grande, señaló a El País que “hubo una reacción” para que se planteara el tema en el Plenario y se manejaran los nombres de Alicia Esquivel y Cibela da Fontoura.



“Aunque no se aprobó directamente en el Plenario, quedó planteado que no puede ser que siempre sean nombres de hombres. Nadie tiene nada contra Ehrlich, pero lo que calienta a todas las mujeres que militan en el Frente, que son montañas y son más que los hombres, es que nunca nadie las ve”, dijo Percovich.

Javier Miranda en conferencia de prensa tras el Plenario del FA. Foto: Estefanía Leal

En ese marco, reconoció que se reacciona “con mucha bronca” ante este tipo de situaciones, porque el Frente Amplio se define como “antipatriarcal” y tiene aprobadas resoluciones que promueven la paridad.



“Surge la bronca cada vez que aparece una foto con delegaciones masculinas. A los sectores le parece que no tienen mujeres y tienen mujeres brillantes. La cocina en las cúpulas es muy difícil, porque los sectores piensan siempre en su Club de Toby”, opinó Percovich.



El nombre de una mujer se deberá consensuar de cara al Plenario del sábado 7 de agosto. Por lo que ahora se inicia una etapa de negociación. En ese marco, la Unidad Temática de Ciudadanas del FA le hará llegar a Ehrlich los nombres de Esquivel y Da Fontoura.

Números rojos y falta de apoyo Javier Miranda debió enfrentar varios problemas durante su gestión como presidente del Frente Amplio, uno de ellos asociado a las dificultades económicas producto de una menor cantidad de aportes derivada de la pérdida del gobierno. Esto determinó que se debiera aprobar una reestructura para equilibrar las cuentas. Además, sectores claves en la interna, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), le quitaron el apoyo, lo que determinó el nombramiento de Rafael Michelini como secretario político y la conformación del llamado “Grupo de Acompañamiento” integrado por los principales grupos con senadores.