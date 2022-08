FA sorprendido porque ministros no supieran de Marset; Bustillo y Heber aseguran legalidad del trámite

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde las 15.00 horas, en la Cámara de Senadores el Frente Amplio interpela a los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, e Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Pasadas las 19.00 horas, en un cuarto intermedio, el miembro interpelante, Mario Bergara, dijo que "no son aceptables, no son suficientes ni por asomo las razones y las explicaciones que hemos recibido".

"El gobierno focaliza la explicación en el tema del famoso decreto del 2014 y acá nosotros entendemos que eso tiene más de excusa que de explicación, que eso no solamente implica que con el decreto anterior, del 1993, se le hubiera negado el pasaporte ni implica que con el del 2014 se estaba obligado a otorgarlo", aseguró Bergara.

"Detectamos dificultades de coordinación entre los ministerios. Lo primero que nos sorprendió es que los ministros nos planteen que las autoridades políticas de los ministerios no tenían esencialmente conocimiento ni de quién era Marset en noviembre del año pasado ni de que se estaba tramitando un pasaporte", dijo el legislador. "Evidentemente si recurrieran a la prensa sabrían muy bien ya desde setiembre, octubre del año pasado, quién era Marset", apuntó.

"No es de recibo plantear que de alguna manera los ministros recién se desayunan de la situación em marzo cuando aparece la requisitoria internacional", puntualizó.



Bergara también dijo que "es inadmisible que se plantee que esto era un trámite administrativo y un trámite común". "A la luz está de que en noviembre la propia subsecretaria de Cancillería (Carolina Ache Batlle) recibe al abogado de Marset para hablar del tema de la valija diplomática que evidentemente implicaba el envío del pasaporte a Emiratos Árabes", sostuvo. Esto significa que el tema "trascendió los carriles estrictamente administrativos", sostuvo.



Consultado sobre la destitución del subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, Bergara dijo que "era evidente que este proceso tenía que implicar investigaciones administrativas". "Suena, un poco a priori, quizá me apresure a decirlo, como que se corta por un lado medio fino de la situación, como una forma también de no afrontar las responsabilidades políticas, los errores que se pudieron haber cometido y sobre todo reconocer que este episodio ha dejado mal parado al país", aseguró.



MIRA TAMBIÉN Investigación descubrió que jerarca buscó acelerar pasaporte de Marset tras reunión con Balbi

También en conferencia de prensa, el ministro Heber destacó "el tono" de la discusión. "No han sido, como otras veces, un tono de enfrentamiento, de cobro de cuentas, sino por el contrario, un tono constructivo, para ver los problemas y la solución de los mismos".

Además, el ministro apuntó que si bien Marset dispone de este pasaporte, que es válido, ya no lo puede usar porque al llegar a cualquier aeropuerto será detenido.

A su vez, Bustillo aseguró que "todas las actuaciones fueron en el marco de la ley", que "no hubo tratamiento exprés ninguno" y "nada inusual en el procedimiento de tramitación" del pasaporte de Marset. Además, recalcó que cuando llegó el pedido del pasaporte se hizo una consulta a Interpol, pese a que no era necesario, y de allí también surgió que no tenía requisitoria internacional.

Debate en sala

Tras las dos conferencias de prensa, los senadores y los ministros volvieron a sala y se inició el debate con la participación del frenteamplista Daniel Caggiani, quien sostuvo que el caso de Marset es "un escándalo a nivel nacional internacional", que además ha generado "miedo" en la ciudadanía. "Yo siento olor a podrido acá", afirmó.



"Asumamos responsabilidades. Nosotros hicimos muchas macanas, muchísimas. Algunas las asumimos", sostuvo.

CAGGIANI (FA): "Asumamos responsabilidades. Nosotros hicimos muchas macanas, muchísimas. Algunas las asumimos" pic.twitter.com/G3ud0loie0 — EL PAÍS (@elpaisuy) August 22, 2022

Por su parte, el senador colorado Germán Coutinho respondió a la intervención de Caggiani: "Esta es la típica intervención de querer generar diferencias, grietas y debate cuando en verdad acá lo que hubo fue preguntas, dudas y respuestas".



COUTINHO (Partido Colorado) respondió a la intervención de Caggiani: "Esta es la típica intervención de querer generar diferencias, grietas y debate cuando en verdad acá lo que hubo fue preguntas, dudas y respuestas" pic.twitter.com/1mWI8RtNnz — EL PAÍS (@elpaisuy) August 22, 2022

A su turno, el senador cabildante Guillermo Domenech bromeó: "Conozco al ministro Heber hace muchos más años de los que yo querría", y apuntó que a Bustillo y a Ache Batlle los conoce mucho menos, pero destacó su solvencia profesional y resaltó que no hay prueba de que ella haya facilitado algún trámite para el pasaporte por reunirse con el abogado Alejandro Balbi.



Domenech enfatizó que está conforme con las explicaciones. "Adelanto que entiendo que fue totalmente regular y si tenía alguna duda se me ha despejado en las intervenciones de los ministros", afirmó.