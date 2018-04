Intendentes blancos con bancada propia

Un grupo de intendentes y exintendentes nacionalistas decidió crear una bancada parlamentaria propia, que tendrá en principio cinco legisladores y esperan se sumen más, y tener una expresión electoral en 2019.

En lo que constituye un primer paso hacia la consolidación del grupo, los dirigentes blancos se reunieron en las últimas horas para definir el cronograma de trabajo para los próximos meses.

Del encuentro realizado el fin de semana participaron los intendentes de Cerro Largo, Sergio Botana; de Treinta y Tres, Dardo Sánchez; de Maldonado, Enrique Antía, así como el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, quien se incorporó formalmente al grupo. A la adhesión de Zimmer se agrega la del exintendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra. El jefe comunal de Tacuarembó Eber Da Rosa también integra el grupo, pero por razones de salud no pudo participar del encuentro.

Los intendentes blancos ya definieron que van a presentarse ante el electorado con un precandidato propio, lo que será una vez finalizada el la Copa del Mundo.

Los legisladores que integran el grupo son Pablo Iturralde (Montevideo), Edmundo Roselli (Colonia), Elisabeth Arrieta (Maldonado), Wilson Aparicio Ezquerra (Tacuarembó) y José Yurramendi (Cerro Largo).

Si bien no lo manejan explícitamente, los intendentes que forman el grupo cuestionan el liderazgo de Jorge Larrañaga. El exintendente de Colonia, Walter Zimmer, dijo al portal Ecos: "Respeto muchísimo a Jorge, pero no encanta, la gente no lo ve como candidato".