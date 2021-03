Intendente de Rivera pidió suspender clases por 15 días y esto dijo consejero del Codicen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Rivera Richard Sander solicitó al gobierno que se suspendan las clases en Rivera, luego de detectarse casos de coronavirus en 25 centros educativos en el departamento. Esto supone un 150% de aumento, en relación al miércoles de la semana pasada afirmó el jerarca.

El tema generó polémica, debido a que se comunicó la suspensión de clases por parte del intendente en su cuenta de Twitter. Luego, Sander dijo que lo hackearon y eliminó el comentario. Sin embargo, un audio de WhatsApp que circuló en las últimas horas demuestra que las autoridades locales alcanzaron a informar, a la Asociación de Maestros, la suspensión de clases.

Ayer, el intendente fue consultado por los medios locales y señaló: “La cuenta de Twitter es una cuenta que no la manejábamos, la logramos recuperar después de todo lo que pasó ayer y la anulamos. Como no la usamos, la eliminamos y terminamos el problema por ahí”. Agregó que solo usa Facebook e Instagram “para subir cosas como intendente o ciudadano”.

“Estamos muy tranquilos porque sabemos que esa potestad de suspender las clases no la tenemos”, afirmó el intendente que hizo el planteo al presidente Luis Lacalle Pou, al ministro de Salud Daniel Salinas y al presidente del Codicen Robert Silva. Por lo que el tema será analizado por el gobierno en las próximas horas, dado el aumento de casos de coronavirus en el departamento que se encuentra en rojo, de acuerdo a la escala de Harvard.

El consejero del Codicen Juan Antonio Gabito, que se encuentra infectado por coronavirus, señaló a El País que al momento no hay ninguna reunión convocada para discutir el tema. Tampoco se citó un encuentro por Zoom, ya que el presidente del organismo también está en cuarentena por COVID-19. “Desde el punto de vista nuestro no hay decisión. Hay un pedido, pero no hay una convocatoria para resolver y normalmente estas cosas no las resuelve el Consejo por sí mismo, sino en consulta con Salud Pública”, explicó.

Gabito dijo que desde el punto de vista educativo su opinión “es que el mejor lugar que tienen para estar los chiquilines es en la escuela”, pero aclaró que en el tema de la pandemia “la derecha la tiene el MSP”. “Si desde el punto de vista sanitario es conveniente suspender, suspenderemos”, concluyó el consejero.