El intendente de Maldonado, Enrique Antía, reclamó alejarse de la “electoralitis”

El sector nacionalista Mejor País, más conocido como el grupo de los intendentes, tiene una disyuntiva por resolver de cara a 2024: decidir si presenta su candidato propio para competir en las internas del Partido Nacional.

Con ese norte, o aun si resuelve no hacerlo, una clave para su crecimiento como sector es plantar bandera en Montevideo para ir aumentando el caudal electoral. Con esos temas en carpeta, ayer se reunieron sus principales figuras en Maldonado.



El desempeño en 2019 no fue el mejor y entienden que es un sector que la población lo relaciona con el interior del país, por ello una de las expectativas es tener una base de la agrupación política en la capital.



El inicio de la oratoria, estuvo a cargo del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien según supo El País, pidió tomar distancia la “electoralitis”. En ese sentido, dijo que algún dirigente “se fue de boca” y puso al partido y al gobierno en una posición “difícil” ya que consideran que aún restan varios compromisos de campaña por cumplir.

El jefe comunal de Maldonado agregó que primero hay que cumplir y respaldar al presidente Luis Lacalle Pou y luego vendrá el tiempo para definir candidaturas. El 18 de setiembre en un congreso que realizó el sector Aire Fresco el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, pidió en público que Álvaro Delgado asumiera su precandidatura, lo cual desató molestias en varios dirigentes por entender que pretendía adelantar temas electorales y anticiparse a una decisión que no recoge unanimidades.



El senador Sergio Botana, dijo a El País que no se debe “dejar de hacer lo que se tiene que hacer” por entrar en campaña electoral. Pero es unánime la postura de que la agrupación deberá postular un candidato propio a 2024. En ese sentido, Botana aseguró que de cara a las elecciones internas el sector buscará alianzas con otras agrupaciones nacionalistas con el fin de fortalecerse y lograr “imponer” algunas ideas.



Botana destacó que en el encuentro participaron dirigentes que no integran Mejor País, como el intendente de Colonia, Carlos Moreira.

El sector remarcó su “fuerte respaldo a la gestión del gobierno” aunque también se pidió “acelerar los cambios” vinculados a la descentralización y la baja en el precio de los combustibles para “fortalecer al aparato productivo” del país.



Por su parte, el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi dijo a El País que con este tipo de encuentros se apunta a “revivir el espacio” para poder cumplir con una “obligación” política que es “defender” al gobierno y su gestión.