Instituto de Colonización suma más controles e insiste en la rentabilidad de la tierra como una condición inexcusable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) -con casi 400.000 hectáreas bajo su poder- llevará adelante mayores controles sobre los colonos y busca un aumento de la rentabilidad de la tierra. Todo esto se hace en el marco de un proyecto para “rediseñar” y “modernizar” el organismo, en el camino de una mayor “eficiencia económica” de los campos, indicó el director colorado Walter Rodríguez a El País.

El directorio del INC -contó Rodríguez- trabaja para que “aquel (colono) que no labure o no sea eficiente salga, y venga otro que sí lo sea”. En ese sentido, indicó que el instituto ya no da “más una subvención de por vida” -algo que “antiguamente era así”- sino que quieren que consiga “una renta que tenga como horizonte la del mercado”.



Todo esto sucede en momentos en que el directorio busca que el INC no solamente sea social sino que también -como dice la ley- económicamente eficiente.



“Antes (con) Colonización, después de que tenías el campo, sabías que ibas a estar toda tu vida ahí. Si pagabas (lo que correspondía) iba a ser así. Ahora, además de pagar, vas a tener que ser eficiente”, insistió Rodríguez. Y agregó que la idea es que el “colono le devuelva al país el gran capital que tiene del Uruguay”.

Una de las medidas que se implementará el año próximo, por iniciativa del director colorado José Amy, es darle una computadora a cada colono para que “pueda estar conectado con el INC en forma permanente” y, por lo tanto, que el “instituto tenga en tiempo real con una visión exacta de dónde está parada” la persona. Además, de esa manera, se podrá “saber cómo está trabajando, qué necesidad tiene y si precisa ayuda técnica”.



Al mismo tiempo, Rodríguez aclaró que al que produce menos, se lo va a ayudar, se le van a “dar todas las herramientas para que salga de ese momento malo, que todos lo tenemos”. Y “después de darle el respaldo económico y técnico”, lo van a ir “midiendo porque también hay muchísimas gente” que quiere ser colono.

Cambios

El INC tenía unos procesos internos -en lo administrativo y en la gestión con las colonias- que habían sido elaborados 2007, es decir hace unos 15 años. “Habían quedado obsoletos”, por lo que “era bueno volver a escribirlos y rediseñarlos para estar acorde con la dinámica que tiene el mundo”, comentó Rodríguez.



Para ello, se firmó un convenio con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). El objetivo será crear e implementar un sistema de gestión integrado en el INC con base en los requisitos de la norma ISO 9001 y de la norma ISO 14001. El director del INC explicó que la norma ISO 14001 se enfoca en la “parte ambiental”, tema en el que se trabaja con las colonias, las 13 regionales en el país y la oficina de Montevideo.



En ese sentido, marcó que están en coordinación con el ministro de Ambiente -y también colorado- Adrián Peña.

Tecnología

También quieren “automatizar” algunos “procesos” para que a los colonos les llegue con un “tiempo prudencial anticipado” lo que deben pagar de renta, que es variable y se abona de forma semestral.



Sucede que “a veces (la factura) se la estamos entregando con poco tiempo” y es la “voluntad del directorio enviarla” antes para que “pueda hacer sus previsiones”, comentó.



Por último, Rodríguez contó que, a pesar de las diferencias ideológicas y en las “formas de pensar” que hay en el directorio, están “trabajando muy bien para el bien del instituto”. Además de los colorados Rodríguez y Camy, están los blancos Julio Cardozo -el presidente- y Rodrigo Herrero y el frenteamplista Andrés Berterreche. El organismo deberá resolver en los próximos días si entiende que el senador Guido Manini Ríos es o no colono.