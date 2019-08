Iniciativa contra la ley trans fracasó, de acuerdo a primeras cifras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jornada electoral de este domingo no concentró la adhesión necesaria, por lo que finalmente no se realizará un referéndum para conocer si la ciudadanía vota o no para derogar la Ley Integral para Personas Trans.

Según las primeras cifras que manejan en la Corte Electoral, votó en promedio el 8,3 % de los habilitados a nivel nacional. Se trata de una información primaria que en las próximas horas se actualizará, de acuerdo a lo que dijo una fuente del organismo a El País.

El informante añadió que las estimaciones que manejan por el momento en la Corte hacen prever que la iniciativa rozará el 10% cuando se terminen de contabilizar todos los votos.

La iniciativa –liderada por el diputado blanco Carlos Iafigliola- no alcanzó de esta manera el 25% necesario para realizar el referéndum. Se precisaban 672.938 adhesiones, una cifra que, de acuerdo a los datos que se conocen a esta hora, quedó lejos.



Sobre las 20 horas el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo en rueda de prensa que es "altamente probable" que no se llegue al 25% necesario. Arocena se mostró cauto dado que, precisó, la Corte todavía no contaba a esa hora con los datos totales. "Estamos recibiendo datos del número de comparecientes", comentó.

Arocena dijo además que la jornada electoral no tuvo "ningún incidente importante".