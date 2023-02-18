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El País Información Política

Inclusión en el mercado laboral: la meta en conjunto del ministerio de Trabajo y la OEI

La directora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Uruguay, Macarena Llauradó, dijo que también se capacitará a emprendedores en nuevas matricies productivas.

18/02/2023, 18:52
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Macarena Llauradó y Pablo Mieres
Foto: Prensa de OEI Uruguay

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Uruguay, Macarena Llauradó, se reunieron esta semana para dialogar sobre la inclusión laboral y elaborar estrategias para fortalecer la capacitación a emprendedores.

Seguir mejorando las condiciones de inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y, al mismo tiempo, trabajar junto a las empresas para fomentar su incorporación a las distintas industrias es una de las metas principales de OEI, aseguró Llauradó.

Además, la directora de OEI comunicó a Pablo Mieres la intención de trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo para articular capacitaciones para emprendedores "para que adquieran y mejoren las herramientas en áreas estratégicas de acuerdo a las necesidades de la matriz productiva".

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