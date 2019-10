La IMM detiene dos licitaciones para lograr la paz con Adeom

Luego de varias postergaciones (se iba a hacer en septiembre y después el 3 de octubre), los municipales de Montevideo se reunirán el próximo jueves 10 en asamblea para resolver sobre un preacuerdo que la IMM envió a Adeom y que pone, por escrito, fin al conflicto entre el sindicato y la administración de Christian Di Candia.

El preacuerdo ya fue firmado por el secretario general y el director de Gestión Humana de la Intendencia, Fernando Nopitsch y Eduardo Brenta, respectivamente, y por el presidente y la secretaria general de Adeom, Eduardo Vignolo y Valeria Ripoll.



En su punto 3, el documento, en poder de El País, dice que “al día siguiente del levantamiento del conflicto, la administración se compromete a dejar sin efecto” la licitación de un conjunto de camiones recolectores que se iban a entregar a privados.



La IMM tiene en total 52 levantacontenedores. Doce de ellos (los más viejos y en peor estado) fueron retirados del servicio para privatizarlos, situación que generó el enfrentamiento con Adeom y -tras las presiones sindicales- la suspensión temporaria de la adjudicación por parte del intendente Christian Di Candia, lo que a la postre desembocó en la renuncia del director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano.



Ahora, con el documento que se someterá a consideración de la asamblea de los municipales la comuna se compromete a dejar sin efecto el llamado y devolver los camiones que puedan servir a la recolección y que habían sido “embargados” para entregarlos a los privados.



Otra licitación que la IMM dejará sin efecto es la de la privatización de la limpieza de ferias. Aunque muchos de estos trabajos ya se encuentran tercerizados, la comuna quería dar un paso más y abarcar a todo el servicio, lo que provocó el recrudecimiento del conflicto.

El preacuerdo que se someterá a la votación de la asamblea fue aprobado por la mayoría del Ejecutivo de Adeom, a excepción de la lista radical 1980, que considera que no hay un avance sustantivo en los reclamos de los trabajadores. Y que se le está haciendo “el mandado” al Frente Amplio para no entorpecer la campaña electoral del candidato Daniel Martínez.

También considera que hay puntos del preacuerdo que no presentan ningún avance y que el documento contiene “promesas” que no se mantendrán una vez que pasen las elecciones nacionales.



La secretaria general, Valeria Ripoll (lista 27), dijo ayer a El País que además de la detención de las licitaciones en el área de Limpieza, el preacuerdo tiene otros aspectos convenientes para los trabajadores, como la incorporación de mujeres que se encuentran en una lista de prelación esperando, desde hace años, para ingresar a la administración municipal.



“Está finalizando un estudio para que ingresen las obreras que necesitamos para cubrir las tripulaciones, para cumplir con las ferias y con los contenedores. Teníamos un estimado de que faltan unas 30 obreras. Ya entraron 5 para el servicio fúnebre y las que están en revisión en primera instancia son de Limpieza. Pero lo vamos a ir viendo en las bipartitas, sector por sector”, anotó.

Para la lista 1980, este número de ingresos es “insignificante”, ya que la nómina de prelación, integrada por personas que concursaron y calificaron para ingresar a la Intendencia, se conforma por más de 400 personas.



Otro punto del preacuerdo que Ripoll calificó como positivo fue el del seguro de salud. La IMM mantiene un convenio con el Casmu y no permite que los funcionarios se pasen a otras mutualistas que -según el sindicato- “han ofrecido mejores beneficios”.



“Se termina la exclusividad. A partir de diciembre, todas las mutualistas que cumplieron con el pliego licitatorio van a ser una opción para el trabajador municipal y su familia. Vamos a poder optar entre varias”, sostuvo la secretaria general.

Un decreto que valida descuentos por paros

El 23 de agosto, Adeom ocupó el casino del Parque Rodó contra la aplicación del decreto 401/008 del Poder Ejecutivo, que regula el descuento salarial por adopción de medidas gremiales de parte de funcionarios de la administración central. En abril del año pasado, el exintendente Daniel Martínez adaptó la normativa interna de la IMM a este decreto de 2008.



La resolución firmada por el hoy presidenciable del FA y por el actual intendente Di Candia (entonces prosecretario general) señala que este descuento debe hacerse “en forma proporcional a la disminución de tareas, en ocurrencia de la realización de medidas gremiales en el ejercicio atípico del derecho de huelga”. Por este motivo, los descuentos a los funcionarios del casino fueron muy diferentes. Y en algunos casos, “de hasta el 50% de los salarios”, según informaron fuentes sindicales.



El preacuerdo que se someterá a votación de la asamblea general de los municipales del próximo jueves, señala que “no se aplicarán nuevos descuentos” mientas Adeom “se compromete a no realizar medidas sindicales atípicas”, lo cual es “una obviedad” para la lista radical 1980, puesto que al no haber paralizaciones, no pueden hacerse descuentos por ellas. El documento también dice que la IMM puede “analizar” los descuentos en el casino, pero no profundiza al respecto.