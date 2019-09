Ofelia Fernández: un imán para atraer el voto joven

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Macri ya fue, Vidal ya fue, y si vos querés, Larreta también” cantaban decenas de jóvenes en un salón de fiestas abarrotado en El Cordón. Esperaban a la argentina Ofelia Fernández (19), candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, la coalición opositora que lidera Alberto Fernández. El interior del salón, que se llenó con más de 400 jóvenes de entre 16 y 25 años, parecía Buenos Aires: la gente se abrazaba entre pañuelos verdes y le dedicaba una cumbia al macrismo. Afuera, la calle estaba quieta y cortada por obras. Seguía siendo Montevideo un miércoles cualquiera.



La charla con la candidata porteña fue convocada por Casa Grande, el sector que lidera la senadora Constanza Moreira. La acompañaban la exdiputada Macarena Gelman y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. Pero no todos los asistentes eran militantes: algunos eran “fans” de Fernández. Dos jóvenes de 24 años contaron a El País que era la primera vez que se acercaban a “algo político”, que solo habían ido a escuchar a Fernández, a quien habían conocido por Twitter. Una de ellas dijo que “ni de casualidad entraría a un partido a militar”, pero reconoció que “al militar por ciertas causas como el No a la reforma o la Ley Trans, terminás militando por un partido”.

En la puerta, un inflable del Frente Amplio daba cuenta que allí se iba a desarrollar una actividad, pero a Goyeneche no le pareció suficiente; tapó el cartel que decía “salón de fiestas” con una bandera del partido. Ahora sí estaba todo listo para recibir a la candidata feminista, que se volvió la “cara joven” de luchas como el “Ni una menos” y la despenalización del aborto en Argentina. Una “cara joven” que se acostumbró a recibir amor y odio en partes iguales, como ya es común en el país vecino.



Una hora después de lo pactado, Fernández entró por el pasillo del salón como en un cumpleaños de 15. Pidió perdón por el retraso; se había dormido. Todos la aplaudieron. No pararon de aplaudirla en toda la noche. En el escenario la rodeaban Moreira, Gelman y Goyeneche, que le preguntaron sobre feminismo, violencia, medio ambiente y militancia.



Fernández respondía con la seguridad de quien está rotundamente convencido de algo. Y lo estaba: “Para entrar a un mundo tan hostil como el mundo político tenés que estar convencida de que vale la pena”, dijo. La candidata se dirigía a los jóvenes que habían ido a verla, pero también a los seguidores de Twitter y de Instagram de cada uno de ellos. En ningún momento la charla dejó de ser registrada en sus celulares. Es que fue así que Fernández se volvió tan popular entre la juventud uruguaya.



Moreira lo tenía claro. La senadora trajo a Montevideo a una referente “centennial” de la izquierda en Argentina, y frente a unos 400 jóvenes le dijo: “Quiero que me ayudes a que voten al Frente Amplio”. Un joven del publico comentó por lo bajo: “No era necesario”.



Fernández evitó cumplir explícitamente con el pedido. “Obviamente hay que hacerlo con consentimiento”, dijo. Pero en su discurso fue más allá del voto: habló de la importancia de que los jóvenes y las mujeres “ocupen lugares” activos en la política, de “estar en el lugar donde se toman las decisiones”. Y para eso, señaló, hay que organizarse colectivamente.



“No es magia”, dijo, parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner. “Que los ‘raúles’ se queden pataleando y nosotras nos ocupamos de hacer política”, finalizó.

Macarena Gelman recordó a su madre La exdiputada Macarena Gelman recordó a su madre durante una charla con Ofelia Fernández, candidata a la Legislatura porteña por el Frente de Todos, en el acto que brindó el miércoles el sector Casa Grande en Cordón. “Vos tenés la edad de mi mamá cuando la trasladaron embarazada, así que podés ser mi madre, esa madre que para mí se quedó en los 19 años para siempre”, dijo emocionada.



Fernández respondió que “piensa mucho” en los desaparecidos y en la edad que tenían. Destacó, además, la militancia de las Abuelas de Plaza de Mayo en el país vecino. “Esas madres y abuelas nacen como militantes a partir de las peleas que daban sus hijas. Se invierte esa maternidad en la que eso que generan las dictaduras militates, a ellas las hacen nacer como luchadoras”, reflexionó.



Por su parte, Fabiana Goyeneche -Directora de Desarrollo Social de la Intendencia-, señaló que “el sí rosado” no triunfó “aun”, pero que “la lucha sigue”. “En argentina, por ejemplo, ver a (Rafael) Videla morir en la cárcel, esas cosas no parecían posibles pero con organización son posibles”, dijo Fernández y se ganó la ovación del público.

La foto con la fórmula del FA

Daniel Martínez, el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, compartió ayer una “selfie” con la militante argentina. “Hoy nos reunimos con la candidata a diputada más joven de Argentina”, señaló en sus redes sociales. Graciela Villar, candidata a la vicepresidencia, también compartió una foto donde escribió: “Creemos en la política que transforma”.