Desde hoy rigen los aumentos de tarifas de los servicios de las empresas públicas

A partir de este miércoles, comenzarán a regir los aumentos de tarifas de los servicios de las empresas públicas. El anuncio de esta medida fue realizado 20 días atrás por el presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie.

El aumento para las tarifas de OSE es de 10,7%, en el caso de UTE 10,5% y Antel 9,78% en promedio.

En Ancap el ajuste fue postergado por la fuerte baja del precio del petróleo.



Al momento de realizar este anuncio, Lacalle Pou remarcó que esta "adecuación tarifaria" está "por debajo" de la evolución de los costos de las empresas públicas y que "queda claro que no lo vamos a utilizar como se hizo por mucho tiempo como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su gasto excesivo".



Alfie, en tanto, indicó que "en este contexto claramente no hay posibilidades de no adecuar los precios de venta de los bienes y servicios públicos. La adecuación por costos debió ser bastante superior, no se hizo, no se hace así por un tema de competitividad".



"Las empresas públicas de todas maneras tampoco van a tener un resultado muy positivo este año. Estarán en zona de empate o algo de déficit. Esperemos que sea menor que el año pasado", agregó.



En diciembre del año pasado, luego de la victoria de Lacalle Pou en balotaje, el gobierno del Frente Amplio confirmó que no haría el aumento que se realiza de manera habitual en enero. Esto despertó la crítica de la coalición que lidera el nacionalista.



En julio de 2019, Guillermo Moncecchi (ministro de Industria en ese momento) manifestó que las tarifas de los servicios públicos "probablemente" no subirían al menos hasta marzo de 2020.