“No es hora de tibios” dijo Penadés y llamó a comunicar logros del gobierno con miras a 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En clave de balance, pero también de arenga a salir a la calle a mostrar los resultados obtenidos con la mira puesta en las elecciones de 2024. Así transcurrió este sábado el Congreso del Herrerismo del que participó la vicepresidenta Beatriz Argimón, el ministro de Interior, Luis Alberto Heber y la presidenta de la Departamental de Montevideo nacionalista, Laura Raffo, entre otros.

"Hay certeza de que tenemos argumentos para salir a defender al gobierno de coalición. No es hora de tibios, ahora hay que apretar el acelerador a fondo y es hora de que todo el mundo salga a la cancha a defender, a prepararse, a trabajar, para que el herrerismo siga siendo la fuerza del gobierno y el gobierno siga siendo un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional", dijo el senador Gustavo Penadés, presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional y presidente del Congreso Nacional del Herrerismo al culminar su informe sobre el accionar parlamentario y la gestión de gobierno.

Penadés dijo que el país está dividido casi en "dos mitades" y que "las diferencias que hay pueden darse vuelta y también nos puede llegar a tocar perder" en 2024. En ese sentido, dijo, "esto nos debe obligar, donde nos toque militar, entender qué hay que hacer".



"Es obligación de todos nosotros llevar adelante esta tarea porque no vale cruzarnos de brazos diciendo qué bien que comunican ellos y qué mal nosotros. La tarea de comunicar es de todos", insistió Penadés quien dijo que con la explosión de las redes sociales no hay excusa para no hacerlo.



Y rápidamente enumeró algunos asuntos a los que apunta el Frente Amplio: "Hoy no hay carestía, hoy la pobreza ha caído a tasas menores a 2019" dijo y sumó baja de la tasa de desempleo, aumento del salario. "El 90% de las empresas ven bien la marcha de la economía", apuntó y siguió "récord de asistencia" en políticas sociales y el volumen de obras de infraestructura.

"El gran desafío que tenemos por delante nosotros, la fuerza del gobierno, es esencialmente salir a decir todas estas cosas permanentemente (...) en sus audiciones en las juntas departamentales, en las juntas de alcaldes, en los consejos vecinales en una media hora previa, se tiene que hablar y se tiene que decir no todo está bien, pero todo está mucho mejor que cuando empezó la pandemia y cuando gobernaba el Frente Amplio y eso lo tenemos que decir con toda claridad", insistió Penadés arengando a los presentes.

Penadés enumeró una serie de políticas sociales y dijo que demuestran que hay “un gobierno que está cerca, que escucha y gobierna con responsabilidad”.

En seguridad, donde la oposición ha centrado las críticas en los últimos meses tras el aumento de los delitos, Penadés defendió la existencia de un "plan" y la "reducción de la inseguridad". “Luis Alberto (Heber) no tuvo problema en bailar con la más fea y fue ministro del Interior”, dijo. “Hay plan. ¿Se iba a solucionar todo de un día para otro? ¿Pero cómo se piensa que se puede solucionar todo de un día para otro? Hay voluntad y coraje”, remarcó Penadés quien destacó que “se ha logrado una sensible reducción de la inseguridad”.

Luis Alberto Heber en Congreso Herrerismo. Foto: Francisco Flores

En materia educativa “se tiene que hacer mucho más y se tiene que percibir mucho más lo que estamos haciendo”, dijo. Por eso el senador planteó que "las autoridades de educación tienen que iniciar un proceso de información a la población que permita que todo el mundo perciba lo que en materia educativa se esta haciendo que es mucho”.

En ese sentido, Penadés se refirió al reclamo del rector de la Universidad Rodrigo Arim por más fondos. "El rector de la Universidad dice que no hay recursos (...) No es verdad que la Universidad no reciba presupuesto. La Universidad recibió 85millones de pesos más, 240 millones más en 2022 y para el año que viene 330 millones de pesos más. El rector lamentablemente falta a la verdad. En todo caso tendría que decir que quiere más, pero no puede decir que el gobierno y los contribuyentes no le van a dar más a la universidad. Lo que podemos llegar a reclamar es honestidad a la hora del debate porque a veces les cuesta mucho decir que se ha mejorado, que no es suficiente, por su puesto nada es suficiente, pero que se ha mejorado, se ha mejorado muchísimo y sin haber aumentado un peso a la presión fiscal de la población", añadió.

Penadés también defendió la gestión en política internacional que mantiene el "coraje" y destacó la gestión en Industria que busca un país "moderno".

Vivienda, donde "la velocidad ha sido más lenta"

Pero no todos fueron elogios. Penadés también marcó el "debe" del gobierno en materia de política de vivienda, cartera que dirige la cabildante Irene Moreira. El senador dijo que “aquí tenemos que reconocer que la velocidad ha sido más lenta de la que nos hubiera gustado; este es un sector en el que tenemos que poner el acelerador a fondo, en la erradicación de asentamientos en la construcción de viviendas dignas, en un presupuesto de US$ 240 millones, porque increíblemente la plata está, la plata no es el problema, aquí tenemos que preocuparnos de insistir, estar, trabajar”, dijo.



Penadés puntualizó en la promesa de erradicar los asentamientos y dijo que "hay asentamientos en todo el país, lo bueno del interior es que como se le transfirió la gestión de la regularización a los gobiernos departamentales, donde existen intendencias del Partido Nacional y la del Partido Colorado estamos seguros que esto se va a hacer rápidamente". "La gran incógnita -prosiguió- la tenemos en Montevideo y Canelones, en donde vive la mayoría del país y donde lamentablemente por ahora no gobernamos, pero que seguramente vamos a estar muy encima de las autoridades para que vayan a llevar adelante el plan de regularización que se necesita lo antes posible”. Penadés agregó que además “en Montevideo hay una cantidad enorme de asentamientos que hay que regularizar".