Los homicidios crecieron 46% y las rapiñas 53% en los últimos 5 años

La promesa quedó trunca: “Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y, en cinco años, reducir el número de hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir”. Aquellas palabras del presidente Tabaré Vázquez, el 14 de octubre de 2014, no solo no llegaron a cumplirse sino que estos delitos treparon a guarismos más altos.

Según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad que publicó ayer el Ministerio del Interior, en 2019 se registraron 28.486 denuncias de rapiñas en Uruguay. En 2014 se habían registraron 18.584 denuncias por rapiñas. La promesa entonces no solo no se cumplió sino que las denuncias aumentaron un 53,3% durante el gobierno de Vázquez.

En cuanto a los hurtos, en 2019 se registraron 134.802 denuncias, 33.036 más que en 2014: ese año se habían denunciado 101.772 casos. Durante los cinco años de gobierno de Vázquez los hurtos, entonces, aumentaron un 32,5%.

El líder frenteamplista dijo en 2014 que, si la ciudadanía le daba la posibilidad de volver a ser presidente, él se comprometía a trabajar para bajar la cantidad de rapiñas y hurtos 30%. Es decir, dejaría el sillón presidencial con 13.009 rapiñas y 71.240 hurtos; los datos muestran que lo dejará con 28.486 rapiñas (más del doble) y 134.802 hurtos.



Los homicidios también se incrementaron durante el último mandato de Vázquez. En 2014 hubo 268 homicidios mientras que en 2019 se registraron 391, más de uno por día.

De esa manera, este delito tuvo un aumento de 45,9% durante el último período de gobierno. Así, 2019 pasó a ser el segundo año récord de homicidios, solo superado por 2018, cuando los asesinatos tuvieron su peor cifra: 416.



Último año.

Al comparar las cifras de 2018 con las de 2019, las rapiñas aumentaron 2,5%, los homicidios descendieron 6% y los hurtos bajaron 4,3%.



De las 28.486 rapiñas consumadas en 2019, 24.320 se produjeron en Montevideo (79,3% del total), cifra que subió un 3,5% con respecto a 2018.



En Canelones, por otra parte, hubo 3.815 (12,4% del total) y bajó 9,1% con respecto al mismo período de 2018. En relación al resto del país, hubo 2.515 rapiñas (8,2% del total) y, de las tres categorías, fue donde hubo un mayor aumento del delito con un crecimiento de 13,9%.



Con respecto a los 134.802 hurtos consumados en 2019, 63.804 sucedieron en Montevideo (45,7% del total). En comparación con todo 2018, bajó 1,6%. En Canelones, por otro lado, hubo 21.730 denuncias (15,6% del total) y fue el departamento que más bajó con respecto a 2018 (-7,6%).

Por último, en la categoría resto del país se registraron 54.089 (38,7% con respecto al total) y descendió 6% al constatar los datos con el año pasado.



En Montevideo se registró la mayor cantidad de homicidios: 215. A la capital le siguen Canelones, con 39, y Maldonado con 22.



Flores fue el departamento donde hubo la menor cantidad de homicidios: solo registró uno.



El 50% de estos asesinatos, según indicó el Ministerio del Interior, fueron por “conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”.



Los barrios donde hubo más homicidios en 2019 fueron Casabó, Pajas Blancas, Casavalle y La Paloma. En esas zonas se dieron 55 de los 215 registrados en la capital. En cuanto a las rapiñas, el barrio que registró más denuncias por este delito en la capital fue Casavalle: hubo 1.279.



La zona en la que hubo menos fue Parque Batlle y Villa Dolores, con 352 denuncias. El delito de hurto, sin embargo, da vuelta el mapa y coloca al barrio Casavalle último en la lista. Ahí fue donde se registraron menos denuncias con un total de 817. Los barrios que se ubican más altos en el ranking de hurtos denunciados son: Unión (3.600), Cordón (3.356), Centro (2.438), Pocitos (2.417) y Parque Batlle y Villa Dolores con 2.318 denuncias.

“Los que más sufren son los sectores pobres”

“Fueron 10 años de una maravillosa peripecia que me dejan absolutamente marcado de acá en adelante”, dijo hace unos días el exministro Eduardo Bonomi, durante la despedida de los jefes de Policía, directores generales y funcionarios del Ministerio del Interior. “Veo distintas las cosas al salir del ministerio”, dijo Bonomi, quien el viernes 14 de febrero dejó el cargo tras una década como ministro del Interior. “Ha sido un intercambio riquísimo en el trabajo y fuera del trabajo”, dijo aquel día Bonomi.



En una entrevista publicada ayer por el semanario Brecha, el ministro afirma que “el escenario mayor de los delitos es la periferia de Montevideo” y “los que más sufren son los sectores pobres” pero “los que más patean son los sectores de la costa”. Y después agrega: “Esto es así y en el Frente hay gente que no se da cuenta. Cree que la cuestión de seguridad es un reclamo de la clase media alta. Las políticas sociales no evitan que los que más sufran esto sean los pobres”. El exministro, quien ahora será senador del MPP, dice además que “tiene que haber por un tiempo determinadas políticas de seguridad, de policiamiento, que evite eso”. Sobre el sistema carcelario, dijo que el Ministerio del Interior presentó un proyecto de ley “pero los sectores del Frente que solo admiten políticas sociales no lo consensuaron”. Ahora, “con el cambio de gobierno van a ir mucho más lejos”.