Layera reconoció que quizás no se cumpla el compromiso de bajar el 30% de las rapiñas

El director nacional de Policía, Mario Layera dijo esta mañana en el programa Informativo Sarandí que el gobierno "quizás" no llegue a reducir un 30% las rapiñas (respecto al inicio del período de gobierno) pero que "quizás otro lo haga porque nosotros creamos la estructura" para que suceda. La reducción de las rapiñas en un 30% al finalizar el período de gobierno fue una de los compromisos de la campaña electoral del hoy presidente Tabaré Vázquez.

Layera dijo que "todavía tenemos que terminar el 2019" y que no da "ningún partido por perdido hasta que termina". De todos modos, consideró que "siendo lógico, la tendencia es que no vamos a cumplir con ese objetivo". Sin embargo, destacó que las políticas implementadas por el Ministerio del Interior en 2016 y 2017 "nos llevaban en ese camino".



El director Nacional de Policía afirmó que el nuevo Código de Proceso Penal pudo haber incidido en ese cambio de tendencia. "En el escenario aparece un elemento (el nuevo Código del Proceso Penal). Mucha gente interpreta que estamos atacando al nuevo código pero no. Es el efecto que causó esto en la conducta criminal. No se modificó la policía, la policía sigue trabajando. No hubo otras modificaciones. Hay un cambio en la manifestación de la conducta criminal, eso es lo que está provocando esta situación", indicó.

RELACIONADAS Récord: más crímenes que días By EL PAIS Récord: más crímenes que días Récord: más crímenes que días La Policía se refuerza en el interior: llegan 1.000 cámaras de videovigilancia de China By Rosana Decima La Policía se refuerza en el interior: llegan 1.000 cámaras de videovigilancia de China La Policía se refuerza en el interior: llegan 1.000 cámaras de videovigilancia de China Condenan a 4 chilenos que asaltaban casas en el este By Guillermo Lorenzo Condenan a 4 chilenos que asaltaban casas en el este Condenan a 4 chilenos que asaltaban casas en el este

Layera dijo que, por ejemplo, "si en salud pública detectan que aumenta una enfermedad, toman resoluciones para terminar esta situación.Eso es lo que estamos haciendo nosotros y que vamos a tener que seguir realizando".

Operativos y demoliciones

Al hablar sobre las políticas de intervención estatal en barrios conflictivos que se produjeron durante 2018, Layera destacó que "estas formas de trabajo no han sido la tónica en el pasado, y hablo de un pasado de 30, 40 años".



Por ello, valoró que el gobierno haya optado por "cambiar esa modalidad a una participación del Estado" con "la intervención de otros actores con más poder y respaldo". En este sentido, resaltó el rol del presidente Tabaré Vázquez y el sociólogo Gustavo Leal, quienes "articularon esa coordinación" para implementar estas medidas. "Como todas las cosas, los programas necesitan de hombres con una actitud adecuada para desarrollarlos. Creo que sucedió un poco de todo eso", afirmó.



Al ser consultado sobre si estas políticas tuvieron efecto en las zonas intervenidas, Layera no quiso dar cifras pero aseguró que "están dando resultados". "Pretendemos contener la acción criminal, disminuir su poder y su enfrentamiento a los efectos de que las distintas instituciones del Estado puedan trabajar. Eso se logró en esos enclaves".



También afirmó que desde el Ministerio del Interior "logramos interrumpir" la "usurpación y dominación a las personas del territorio". Consideró que se trata de "una sensación muy violenta" que "se ha dado en muchos países de América Latina". De todos modos, "la dinámica dice que debemos seguir estudiando cómo evoluciona y adecuando nuestros planes para eso".